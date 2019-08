Denis Kujundžić, slikar, zaljubljenik u prirodu

Denis Kujundžić suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, slikar najprije, a zatim i skulptor, fotograf, zaljubljenik u prirodu, u sačuvani prostor u kojem živi , u kome su brojne generacije ostavile tragove svoga postojanja, u pamćenju i sjećanju ali i nedirnutu okolinu.

Kujundžić najradije odabire motive u kojima će moći na platno prenijetu svu onu nevjerojatnu, istinsku ljepotu prirode i njezinih boja koji izbijaju poput gejzira.

Kujundžićeve slike svjedoče o sačuvanom okolišu, o ne devastiranom staništu, o mikroprostorima svijeta koji su uistinu najsličniji imaginarnoj a tako žuđenoj Arkadiji.

Na slikama iz različitih ciklusa, teško se opaža figura čovjeka, vide se elementi njegove nazočnosti, u prvom je planu nepatvorena ljepota.

Možda su Kujundžićevi krajobrazi u ulju na platnima ponekad i ljepši i skladniji i impresivniji i mnogi zanimljiviji zbog svoje zagonetne privlačnosti, nego li se ponekima čini kako doista izgleda ta dolina, ta gora, ta rijeka, to zelenilo... no, doista, to je stvarni svijet u kojem umjetnik ima sreću živjeti i stvarati, biti dio oceana boja.

Pa čak i kada slika portrete slavnih osoba, oni kao da izranjaju iz samoga središta toga oceana boja.

Kako bi u upotpunio svoju artistički izričaj, Kujundžić se okreće i fotografiji ali i skulpturi, stvarajući kompaktne opuse.

Ipak, najistaknutiji dio njegova rada jesu ciklusi ulja srednjega formata eruptivnog kolora s motivima koje prepoznajemo.

Denis Kujundžić autor je kompleksnog opusa i bilo bi zaista vrijeme da odabrana djela prikaže diljem Hrvatske.