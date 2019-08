Monografija Vlade Tuđe

Vlado Tuđa, slikar i suvremeni hrvatski likovni umjetnik autor je kompleksnog i obimnog opusa i slikarskog i skulptorskog, izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama diljem domovine i u svijetu.

Ovih se dana pojavila reprezentativna monografija u nakladi zagrebačkog AGM-a, posvećena umjetničkom opusu Vlade Tuđe, s kritičkim tekstom Stanka Špoljarića i esejem Igora Brešana uz tristotinjak fotografija odabranih radova.

Monografija se napokon pojavila.

Da, no, istina je i to da je vrlo teško sabiti u jednu knjigu, pedeset godina intenzivna rada. Dizajner David Ivić vrlo je lijepo sve složio. Monografija uistinu pokriva moj opus od mladosti pa sve do današnjih dana.

Tko je odabrao radove za monografiju?

Profesor Stanko Špoljarić.

Da ste u prigodi novoga izbora, kako bi on izgledao?

Sigurno drugačije, moj je opus vrlo obiman,možda bi i koncepcija knjige bila posve različita.

Uskoro radite novu monografiju?

Da, ona će obuhvatiti i prikazati moj kiparski rad.

Volite iznimno jak kolor.

Da, obožavam ga, uvijek sam i pojačavao, do maksimuma, kako bi još više došao do izražaja.

Istodobno radite kontinuirano na velikim i na vrlo velikim formatima papira, mediapana, platna.

Taj format odgovara meni, mojoj ruci, mom karakteru. Radost stvaranja.

Vaši su motivi, elementi prirode i ljudske figure.

Da, studije glava, promatram lica i njihove grimase i geste, tu su još jako zanimljivi pogledi, oči,ruke. Kroz čovjekovo lice vidite sve.

Vaša priroda sliči mi Arkadiji.

Ima i toga. Tu dolazi do izražaja moja pejzažna apstrakcija.

Njegujete u svom opusu i figuraciju i nefiguraciju.

Da, kada se zasitim jednoga, radim drugo.Vremenom dolazi do zasićenja, stoga su promjene nužne.

Kontinuirano slikate?

Da, doista, svaki dan. Bez slikanja ne mogu.

Monografija će biti krajem devetoga mjeseca predstavljena javnosti.

Tako je .

Ova monografija najavljuje niz knjiga o Vašem opusu.

Da, slijedi monografija posvećena mojoj brojnoj skulpturi, pa dalje.

Iduće godine izlažete u Trstu, riječ je o vrlo velikoj izložbi.

Da, ona će za mnoge biti pravo iznenađenje.