Darkwave velikani Clan of Xymox na Dan žena u Močvari

Nakon više od 40 godina postojanja u Zagreb iz Nizozemske premijerno stižu pioniri darkwavea, legendarni Clan of Xymox!

Mjesto održavanja ove iznimne svečanosti je Močvara, a u pametne telefone ili planere za 2024. valja upisati 8. ožujka (petak). Pretprodajna cijena ulaznica je 23 eura i može se kupiti u Dirty Old Shopu i na njihovom webu. Na dan će koštati 26 eura, a iz organizacije poručuju da je interes za koncert velik.

Clan of Xymox, poznat i samo kao Xymox, nastao je 1983. u nizozemskom gradu Nijmegenu, a godinu poslije nastaje i EP od samo 500 primjeraka Subsequent Pleasures at Xymox. Samo ime igra je riječi zymotic ("koji uzrokuje fermentaciju") i zapečatilo je sudbinu benda na neki način. Iako ih se smatra pionirima dark wavea, znali su povremeno koketirati i s drugim žanrovima, pogotovo u ranim 90-ima, kao što su acid house i grunge. U svojoj vrlo bogatoj karijeri dosad su izdali 17 studijskih albuma, kao i brojne EP-jeve, kompilacije i remikse, a najaktualniji album"Limbo" iz 2021. će ovom prilikom promovirati u Močvari. Vrlo često su headlineri na festivalima alternativne glazbe, poput festivala M'era Luna (Njemačka), Triton (New York), Summer Darkness (Nizozemska), Whitby Gothic Weekend (Engleska), a tu je i najveći festival Wave-Gotik-Treffen u Leipzigu, gdje bend trenutno i živi. Članovi benda su osnivač Ronny Moorings (vocal, gitara), Mojca Zugna (bas), Mario Usai (gitara), Sean Göbel (klavijature).

Ljubitelji dark wavea, gothica i crnila 80-ih nipošto ne smiju propustiti koncert ovih legendi! Dan nakon, također u organizaciji Hangtime Agencyja, bend će nastupiti u beogradskoj Zappa Bazi.