Andrea Bocelli dodao još jedan dan u Areni Pula

Andrea Bocelli, najomiljeniji svjetski tenor i najprodavaniji izvođač klasične glazbe, u pulskoj Areni će nastupiti dva dana za redom, 30. i 31. kolovoza. Zbog iznimnog odaziva javnosti i skoro rasprodanih ulaznica za prvi datum, Maestro Bocelli je prihvatio poziv da ovo ljeto održi i dodatan koncert u čarobnoj pulskoj Areni, i to u subotu 31. kolovoza. Publika u Areni uživat će u jednom od najljepših svjetskih glasova i proslaviti s njim 30 godina njegove zvjezdane karijere to u najintimnijem ambijentu na cijeloj slavljeničkoj turneji koja je već krenula u Americi, a u lipnju stiže u Europu. Maestro Andrea Bocelli ovim se povodom, nakon skoro 20 godina od zadnjeg nastupa, vraća u Arenu - jednu od najljepših svjetskih pozornica na otvorenom. Prodaja ulaznica za dodani datum kreće 1. ožujka u 11 sati, putem Eventim.hr online sistema i na fizičkim prodajnim mjestima Eventima.

Maestro Andrea Bocelli - ikona klasične i pop glazbe tijekom zadnja tri desetljeća svojim je glasom ušao u srca milijuna ljudi, a svojim životom inspirirao mnoge umjetnike. U svijetu prepoznat kao predvodnik talijanske vokalne tradicije, Andrea Bocelli rođen je u talijanskoj regiji Toscana, a do sada je širom svijeta prodao preko 90 milijuna primjeraka te tako postao najprodavaniji izvođač klasične glazbe. Tijekom godina maestro Bocelli oborio je sve rekorde glazbene industrije, nastupao je na svim značajnim svjetskim pozornicama, izazvao je divljenje papa, aristokracije, glazbenih i filmskih zvijezda te izdao 17 studijskih albuma. Već je album "Romanza" iz 1997. postao jedan je od najprodavanijih albuma svih vremena, dok je "Sacred Arias" iz 1999. najprodavaniji album klasične glazbe bilo kojeg solo izvođača u povijesti. Album "Sì" iz 2018. debitirao je na prvom mjestu britanske i američke ljestvice albuma, postavši Bocellijev prvi album broj jedan u obje zemlje. Album je obilježio i duet s umjetnikovim sinom - Matteom Bocelli. Njegov zadnji album "Believe" iz 2020. je "duhovna autobiografija" koja spaja svete pjesme i pjesme koje govore duši. Album sadrži poznate pjesme (od "You'll Never Walk Alone" do "Amazing Grace"), kao i originalne pjesme - koje su među ostalima skladali sam Bocelli i Ennio Morricone.

Bezbrojna Bocellijeva priznanja uključuju i zvijezdu na Hollywood Walk of Fame, kojom je počašćen 2010. Tijekom svoje karijere, Andrea Bocelli šest je puta nominiran za nagradu Grammy i šest puta za nagradu Latin Grammy. Nastupao je za četiri predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, tri pape, britansku kraljevsku obitelj, mnoge premijere, te na ceremonijama otvaranja Olimpijskih igara, Universal Expou u Šangaju 2010., na Universal Expou u Milanu 2015. i na inauguraciji Expo Dubai 2021. Bio je jedini umjetnik koji je dva puta (2013. i 2016.) sudjelovao na prestižnom događaju National Prayer Breakfast - u nazočnosti predsjednika SAD-a Baracka Obame i mnogih šefova država iz cijelog svijeta.

Ulaznice za ove glazbene spektakle mogu se kupiti putem Eventim.hr online sistema i na fizičkim prodajnim mjestima Eventima. Zaklada Andrea Bocelli ponosna je na partnerstvo s PLUS1 tako da će 1 euro od svake ulaznice otići za potporu "ABF obrazovnim projektima" na Haitiju, koji se bave osnaživanju djece koja se nalaze u najugroženijim područjima te zemlje, nudeći im priliku da iskažu svoj pravi potencijal.