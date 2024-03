Attack opet ima odličan tjedan

PISTOLERO w/ IKONAL

1.3. // 23:00 - 06:00 // 10 EUR

U petak 1.03.2024. Pistolero kao headlinera ugošćuje Ikonala iz bRAVE kolektiva. Mjuza će grmiti na 2 flora u sklopu AKC Medike (klub Attack i Surogat) a na floorovima će odzvanjati techno-electro-breaks-tekno-prog-minimal-psy kombinacija, a kao podrška još nastupaju Allan i Pistolero rezidenti: Zmayo, Haktal, SVN, ZBVX i VJica Wild Bronco. Parti počinje u 23h, a upad je 7 eura u pretprodaji (Entrio), a 10 eura na ulazu u dvorište Medike.

LINE UP:

IKONAL [bRAVE] / ALLAN [All/One / Taman] / ZMAYO [Pistolero Rec] / HAKTAL [Pistolero Rec / Hybrid] / SVN [Pistolero Rec] / ZBVX [Pistolero Rec] / VJ WILD BRONCO [Pistolero]

File under -> Techno / Electro / Breaks / Tekno / Prog / Minimal / Psy

Mika Oki, ojoo, Oberan, ASU

2.3. // 23:00 - 05:00 // 14 EUR (11 EUR u pretprodaji)

Kraj zimske sezone označiti ćemo nastupom DJ-ice i osnivačice LYL Radia u Brusselsu, koja nas je toliko iznenadila svojim DJ setom uživo, da smo morali to iskustvo ponoviti i podijeliti sa svima vama. U večeri joj se pridružuje i ojoo f.k.a. ojoo gyal.

Miko Oki (Fr/Be)

Mika Oki is a visual artist, Dj and producer born in Paris.

With a background in sculpture and electro-acoustic music, she explore the notion of intangible spaces and emotional landscapes through AV installations, music and mixes.

ojoo (MA)

Born and raised in Morocco, and currently based in Brussels, ojoo has established a mean reputation for mapping a sound uniquely hers in meticulous DJ mixes since 2019 at venues across Morocco and Europe, radio shows on Noods and Movement, and mixtapes on Accidental Meetings and Chrome.

support: Oberon b2b ASU (VOLTA)

Ulaznice / Tickets

Cijene ulaznica su