The Necks prvo su ime povratničkog NO Jazz festivala

Svoj prvi zagrebački koncert The Necks su odsvirali u studenom 2000. godine u KSET-u na premijernom izdanju NO Jazz festivala, na kojem su tijekom narednih sedam godina nastupili još dva puta. Jesenski koncert grupe The Necks, održan 2023. godine u Vintage Industrial Baru, nakon dugih šesnaest godina izbivanja iz ovog grada, bio je glavni okidač za buđenje NO Jazza iz petnaestogodišnje hibernacije, pa se odabir ove australske trojke za prvog festivalskog izvođača nametnuo kao jedini logičan izbor.

Taj im je povratnički nastup bio po mnogo čemu poseban, jer bez obzira na činjenicu da su u Zagreb dolazili nakon preduge pauze, te da im je to trebao biti prvi koncert na kojem neće biti kombinacije sjedenja i stajanja, ispostavilo se da, kad je ova trojka u pitanju, nema razloga za brigu. The Necks su taj koncert, kao i sve prethodne, rasprodali, a prepun klub je njihovu unikatnu glazbu upijao u potpunoj tišini s publikom usredotočenom na izvanserijska improvizatorska djela koja su nastajala na pozornici. A baš je ta publika bila ona koja je činila razliku, budući da se rijetko kad na jednom mjestu u publici moglo vidjeti toliko domaćih sjajnih, kreativnih glazbenika, što je još jedna potvrda koliko je ovaj australski trio uistinu poseban.

Trio kojeg čine pijanist Chris Abrahams, bubnjar Tony Buck i kontrabasist Lloyd Swanton već više od tri desetljeća izmiče uobičajenim glazbenim kategorizacijama stvarajući duge repetitivne skladbe nesvakidašnje energije i ljepote. Krenuvši od jednostavnih početnih zvukova koje svaki put generira neki drugi instrument, ovaj ih trio strpljivom postupnom nadogradnjom transformira u fascinantnu hipnotičku glazbu koja one slobodnog duha i otvorenog uma nepogrešivo dovodi do katarze kad njihove ponekad jednosatne improvizacije dosegnu neizbježan vrhunac. Premda je u svojoj srži krajnje jednostavna, budući da je čine tri bazična akustična instrumenta, njihova glazba svakim slušanjem otkriva nove fascinantne detalje, dok su ih žive izvedbe, zasnovane na beskonačnom uzajamnom povjerenju i briljantnom osjećaju za improvizaciju, etablirale kao jedan od najuzbudljivijih svjetskih bendova uživo.

Dok rade na svom novom, dvadesetom izdanju, The Necks će na nadolazećoj turneji i dalje promovirati prošlogodišnji album "Travel", još jedno sporogoreće remek djelo koje slušatelje stvarno vodi na putovanje - u nepoznato. Ovaj album s uspjehom dokumentira novu praksu benda da boravak u studiju započne dvadesetominutnom improvizacijom, što je rezultiralo jednim od njihovih najekstatičnijih djela dosad, koje su hvalospjevima obasuli mnogi cijenjeni magazini poput The Wirea, Uncuta, AllMusica ili Jazzwisea.

Za razliku od prošlog koncerta održanog u klupskom okruženju, The Necks će 23. 11. 2024. zasvirati u jedinstvenom prostoru Laube - kuće za ljude i umjetnost - koja je suorganizator ovogodišnjeg NO Jazza. Publika će sjediti na 404 stolice polukružno raspoređene oko pozornice, pa se zasigurno neće ponoviti situacija s prošlog koncerta kad su se i dobri poznavatelji ove grupe pitali koriste li na svojim nastupima sampler. Ispostavilo se na sreću da je za nedefinirane zvukove koji su se prelijevali prostorom Vintagea, a čiji izvor nije bio lako uočljiv, bio odgovoran Tony Buck koji je, usporedo sa sviranjem bubnjeva, u staroj ratkapi legendarne Bube lijevom nogom vrtio metalne kuglice koje su stvarale te fantomske zvukove.

Informacije o ulaznicama i početku njihove prodaje bit će objavljene krajem kolovoza.