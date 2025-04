Dark Tranquillity i Moonspell u srijedu u Boogaloou

Dugoiščekivani koncert metal giganata Dark Tranquillity i Moonspell konačno će se dogoditi u srijedu, 30. travnja u zagrebačkom Boogaloou. U sklopu velike europske turneje "Endtime Signals" uz njih nastupa i sjajni njemački Hiraes. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 36 eura mogu se kupiti online preko Hangtime ticketinga, a dostupne su i u Dirty Old Shopu. Na dan će koštati 39 eura ako ih ostane. Early bird ulaznice rasprodane su u svega nekoliko dana.

Ulaznice: https://shorturl.at/C2cLL

SATNICA:

18:00 Ulaz

19:00 Hiraes

19:45 Moonspell

21:15 Dark Tranquillity

"Vraćanje onome što smatramo suštinom našeg benda, s djelomično novom postavom, bilo je izvanredno iskustvo. Pružilo nam je priliku da ponovno sagledamo i vrednujemo ono što smo izgradili iz nove i uzbudljive perspektive. To je rezultiralo fokusiranim i intenzivnim razdobljem pisanja u kojem smo ponovno otkrili određene aspekte naše glazbe i razvili ih dalje nego ikada prije. Joakim Strandberg Nilson nadmašio je sva očekivanja kada je riječ o bubnjevima, dok je Christian Jansson briljirao žestoko i precizno. To je proces pisanja i snimanja učinilo izazovnim, drugačijim i inspirativnim na najbolji mogući način", rekli su momci iz Dark Tranquillityja o novom albumu.

Dark Tranquillity je švedski melodic death metal bend iz Göteborga. Smatraju se jednim od pionira i očevima tzv. geteborške metal scene, koja također uključuje bendove kao što su In Flames i At the Gates. Više o tome može se pogledati u dokumentarnom filmu Out of Nothing: A DT Documentary, koji je objavila Century Media, a snimljen je u njihovom rodnom gradu u travnju 2009. godine. Bend su osnovali 1989. godine tadašnji gitarist i sadašnji vokalist Mikael Stanne te gitarist Niklas Sundin, pod imenom Septic Broiler, dok su stilski dosta imali thrash prizvuka koji mnogi uspoređuju s ranim Deathom. U tom period bendu se pridružuje Anders Fridén koji je danas vokal u In Flamesima,a s njima je snimio album prvijenac "Skydancer". Otada je bend nanizao još 12 albuma. Najsvježiji od njih, "Endtime Signals" svjetlo dana ugledao je u kolovozu 2024. (Century Media) te će ga ovom prilikom promovirati u Boogaloou. Album je prvi u kojem sudjeluju basist Christian Jansson i bubnjar Joakim Strandberg Nilsson, tekstove svih pjesama potpisuje vokal Mikael Stanne. Bend uz spomenute danas još čine Johan Reinholdz na gitari i Martin Brändström na klavijaturama.

Osnovan 1992. godine u predgrađu Lisabona, Moonspell je postao jedno od najprepoznatljivijih imena europskog metala. Portugalski gothic metal vizionari predstavili su se svijetu s hvaljenim underground EP-em "Under the Moonspell" i legendarnim debijem za izdavačku kuću Century Media, albumom "Wolfheart" iz 1995. godine. Njihov sljedeći album, "Irreligious" iz 1996. godine, podigao je bend na višu razinu globalnog prepoznatljivosti. Od tada, bend nije prestao s turnejama i stvaranjem nove, raznolike glazbe, održavajući svoju veliku bazu obožavatelja na svih pet kontinenata uvijek zainteresiranom za njihov suvremeni atmosferični metal i strastvene nastupe uživo što im je svakako osiguralo zavidnu popularnost.

Godine 2021. objavili su svoj 12. album "Hermitage", izdanje koje su fanovi i kritika proglasili jednim od najboljih albuma te godine. Uz to, nastavili su svoje značajne koncertne aktivnosti, slaveći tri desetljeća na pozornici pred svojim vjernim obožavateljima. Zanimljivost je i da su njihov spot Finisterra iz 2006. režirali Ivan i Josip Čolić (I CODE TEAM, Rakovica). Bend danas čine Fernando Ribeiro - vokal, Pedro Paixão - klavijature, gitara, Ricardo Amorim - gitara, back vokal, Aires Pereira - bas i Hugo Ribeiro - bubnjevi.

Hiraes je njemački melodic death metal bend iz Osnabrücka, nastao 2020., a koji se sastoji od bivših članova benda Dawn of Disease i Britte Görtz, bivše pjevačice benda Critical Mess. Ime im dolazi od velške riječi "hiraeth", koja bi, najkraće rečeno, označavala nostalgiju. Dosad su izdali dva albuma: "Solitary" (2021.) i "Dormant" (2024.) koji će promovirati ovom prilikom. Vrijedi istaknuti da su oba albuma izdana za Napalm Records.

