COVID-19: kada je pandemija gotova?

Oktoberfest u Münchenu je u punom jeku. Ne postoje testovi na koronu, nema maski, nema distance. Inače, Corona pravila u Njemačkoj i mnogim drugim zemljama uglavnom su ukinuta. "Nikada nismo bili u boljoj poziciji okončati pandemiju", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije, sredinom rujna. Nekoliko dana kasnije američki predsjednik Joe Biden proglasio je čak da je pandemija COVID-a 19 završena.

Znanstvene definicije pandemije zvuče slično u svim verzijama i glase otprilike ovako: pandemija je pojava nove zarazne bolesti koja se brzo širi preko državnih granica. Ali što to točno znači? I: koliko je svijet blizu takozvane endemske faze SARS-CoV2?

Prijelaz iz pandemije u endemiju mogao bi se definirati preko udjela globalne populacije koja je do određene mjere imunizirana, piše poznati medicinski statističar John Ioannidis sa Sveučilišta Stanford u svom članku "Kraj COVID-19 - pandemije". Međutim, ovdje nema fiksne vrijednosti, baš kao što nema drugih čimbenika vrijednih pažnje: smrtnost, pritisak na zdravstvene sustave, stvarni i percipirani rizik, pravna ograničenja ili javna pozornost.

Statistička opasnost postala je manja

U usporedbi s maksimumom novih infekcija svijetu je u međuvremenu prilično dobro: prema podacima "Our World in Data" (OWiD), 20. rujna 2022. i dalje je incidencija - dakle boj zaraženih na 100.000 stanovnika unutar sedam dana - iznosila 42,2. To znatno više nego 11. ožujka 2020., dan kada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila pandemiju SARS-CoV2.

Gotovo sedam puta više ljudi širom svijeta umire od koronavirusa u rujnu 2022. nego što je to bio slučaj početkom ožujka 2020. Istovremeno se, međutim, smanjio statistički rizik da će infekcija korona virusom poprimiti težak ili čak fatalan tok: stopa smrtnosti danas je znatno niža nego u gotovo bilo kojem trenutku u posljednje dvije i pol godine.

Za kratko vrijeme letalitet od korona virusa, odnosno omjer umrlih i zaraženih, prema podacima OWiD-a, iznosio je blizu deset posto. U međuvremenu se ujednačio za 0,3 posto, dakle na razini je gripe. "Stopa smrtnosti od COVID-a u Ujedinjenom Kraljevstvu pala je u ožujku 2022. ispod one od gripe", kaže američka infektologinja Monica Gandhi s kalifornijskog Sveučilišta San Francisco.

Imunizacija rasterećuje ljude i zdravstvene sustave

Sa svim ovim brojevima treba postupati oprezno. S jedne strane, jer se podaci prikupljaju različito od zemlje do zemlje. S druge strane, jer se smrtni slučajevi bilježe pouzdanije nego infekcije. A naposljetku također i zato što - do danas - mnoga istraživanja ne prave razliku, ili to čine samo nedovoljno, umiru li pacijenti s COVID-om ili zbog COVID-a. To vrijedi i za SAD, objašnjava Ghandi. "Ipak, vjerojatno je da je smrtnost od COVID-a niža od tipične smrtnosti od gripe u Sjedinjenim Državama."

Značajno je pao i broj slučajeva COVID-19 koji se liječe na intenzivnoj njezi, što rasterećuje zdravstvene sustave. Poboljšane metode liječenja bi mogle biti jedan od faktora za to. Liječnici prije svega govore o povećanom imunitetu na virus - bilo cijepljenjem, preboljelom infekcijom ili i jednim i drugim.

To je također potkrijepljeno opažanjem Viole Priesemann, koja istražuje pandemiju COVID-19 na Institutu Max Planck: "Ljetni val se povukao bez ikakvih značajnih ograničenja ili prilagodbi u ponašanju." I to je, kaže Priesemann, jedan od kriterija koji označava prijelaz u endemsku fazu.

Smanjuje se strah od virusa

Većina država je uglavnom ukinula ranije uvedene mjera protiv korone. Škole se gotovo nikada ne zatvaraju, zahtjevi za testiranjem, izolacijom i cijepljenjem povučeni su na mnogim mjestima ili svedeni na nekoliko situacija ili grupa. Nošenje maski se zahtijeva samo povremeno.

Čak i u Australiji, koja je dugo imala ekstremno restriktivnu koronsku politiku i doživjela daleko najnasilniji i najsmrtonosniji val COVID-19 krajem zime, tri od šest država sada su najavile da će ukinuti obvezu nošenja maski u javnom prijevozu.

A i mediji sada govore o potpuno drugim stvarima: ukrajinskom ratu, prijetnjama Kine prema Tajvanu, posrnuloj globalnoj ekonomiji. Na prijelazu u 2021./2022. godinu ključne riječi "covid", "corona" i "cjepivo" guglale su se deset puta češće u svijetu nego sada.

Međunarodna tvrtka za istraživanje tržišta IPSOS od kolovoza 2020. ispituje oko 20.000 ljudi u 27 zemalja na svim kontinentima o tome na koja tri od 18 mogućih problema gledaju s najvećom zabrinutošću. Dugo je vrijeme najčešće spominjani odgovor bio COVID-19. Ali od početka ove godine pandemija je pala na deveto mjesto od 18. Pri tome nisu samo akutni strah od inflacije i polagano rastuća zabrinutost zbog klimatskih promjena dospjeli ispred zabrinutosti zbog korone. Dugoročna pitanja kao što su siromaštvo, nezaposlenost i kriminal također zabrinjavaju ljude daleko više od pandemije.

Korona će vjerojatno ostati dio naših života

Sve je više znakova da se pandemija - kao medicinsko-zdravstveni, ali i političko-društveni fenomen - bliži kraju. Ipak ne vraćaju se sva djeca u školu, čak ni u SAD-u. Školski i zdravstveni radnici dobivaju otkaze jer nisu cijepljeni protiv korone. Dakle, ni restrikcijama ni infekcijama nije kraj.

Mislim da je izraz 'pod kontrolom' bolji od 'završen', kaže Ghandi. "Ne možemo iskorijeniti COVID-19", smatra ona. Stoga, da bi stanje ostalo kao sada, Ghandi savjetuje pripmjenu provjereni lijekovi i preporučuje starijim osobama i onima sa oslabljenim imunološkim sistemom dodatno cijepljenje prilagođeno omikronu.

Također je vjerojatno da će virusi korona i gripe uvijek proizvoditi nove varijante - neke opasnije, druge bezopasnije od poznatih. Ali to bi moglo značiti nove pandemije. naime, ako je prije toga završila aktualna.