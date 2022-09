Rusiji baš ne ide invazija od ruke...

"One su snažno osudile rusko djelovanje u Ukrajini i složile se da su Putinovi pozivi za mobilizaciju dijela stanovništva znak da ruska invazija ne uspijeva. To je znak slabosti", kaže se u zajedničkoj izjavi Von der Leyen i Truss, koje su se sastale u New Yorku na marginama Opće skupštine UN-a.

One su pozdravile hrabrost i odvažnost ukrajinskog naroda i naglasile svoju zajedničku predanost održavanju potpore Ukrajini u njezinoj borbi koliko god bude trebalo.

U izjavi se dodaje da su također razgovarale o odnosima EU-a i Ujedinjene Kraljevine, između ostaloga, o pitanju energije, sigurnosti hrane i protokola o Sjevernoj Irskoj.