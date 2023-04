Budi li vas samo miris kave?

Kava je jutarnje obavezno piće, barem u ovim krajevima svijeta, no jeste li možda razmislili o tome da vas probudi samo miris kave, a ne sam čin pijenja kave? U pitanju bi mogao biti samo placebo efekt, ali miris kave bi mogao stvarno djelovati.

Kava je snažan stimulans. Prosječna šalica ima 95 miligrama kofeina - dovoljno da vam pomogne da se probudite i osjećate puni energije nekoliko sati.

No, ako ste od onih koji se poslijepodne osjećaju tromo, a nakon ručka posežete za drugom šalicom, mirisanje kave moglo bi biti jednako učinkovito.

Istraživanja su pokazala da miris kave može imati snažano utjecajati na ljude. Čudno. Jer miris kave zapravo ništa ne mijenja u našim tijelima. No, smatramo da nam kava daje energiju.

Miris je usko vezan za pamćenje. Kad osjetite miris kave, sjetite se kako vam pomaže da se ujutro probudite. Zbog toga miris zrna kave ili svježe skuhane šalice može povećati aktivnost mozga i učiniti da se osjećate energično i usredotočeno bez potrebe da je i popijete.

U biti, varate svoj mozak koji misli da pijete nešto s kofeinom. To vam pomaže da se osjećate budnijima, a to može pomoći vašoj produktivnosti na poslu ili kod kuće. Sjajan dio ovog placebo učinka je to što djeluje čak i ako ste potpuno svjesni da se igrate sa svojim mozgom.

Dakle, sljedeći put kada se osjećate nemotivirano, nemojte si natočiti još jednu šalicu kave. Umjesto toga, pokušajte pomirisati zrna kave. Mogli biste se iznenaditi koliko energično ćete se osjećati.