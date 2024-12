Čajem protiv visokog kolesterola

Prema liječniku dr. Andrewu Weilu, čaj, posebno zeleni i crni, može pomoći u smanjenju LDL-a, tzv. "lošeg" kolesterola, zahvaljujući katehinima - snažnim antioksidansima koji također povećavaju razinu "dobrog" HDL-kolesterola, izvještava Daily Express.

Ipak, dodavanje mlijeka ili šećera smanjuje učinkovitost katehina jer proteini iz mlijeka vežu antioksidanse, čime se smanjuje njihova apsorpcija u organizmu.

Kako bismo iskoristili sve prednosti, liječnik preporučuje pijenje čaja bez dodataka ili korištenje prirodnih alternativa poput meda.

"Istraživanja pokazuju da mlijeko može blokirati do 40 posto antioksidativnih svojstava zelenog čaja", navodi Journal of Nutritional Science.

Pravilna priprema čaja također je ključna

Zeleni čaj je osobito koristan jer može smanjiti LDL kolesterol za sedam posto, dok crni čaj ima nešto slabiji, ali i dalje pozitivan, učinak na zdravlje srca.

Pravilno kuhanje također je ključno - vrećica čaja treba se namakati tri do pet minuta kako bi se izvuklo najviše korisnih spojeva. "Optimalno vrijeme namakanja može povećati ekstrakciju katehina do 80 posto", pokazuje istraživanje iz European Journal of Nutrition (2018). Kratko namakanje, od samo jedne do dvije minute, smanjuje učinke čaja na zdravlje srca.

Dosljedna konzumacija čaja važna je za dugoročne rezultate. Prema American Heart Association, redovito pijenje čaja tijekom tri do četiri tjedna može značajno smanjiti ukupni i LDL kolesterol te poboljšati zdravlje kardiovaskularnog sustava. Uvrštavanjem čaja u svakodnevnu rutinu, možemo osigurati trajne zdravstvene koristi.