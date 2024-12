Pola sata za kognitivno zdravlje

Dobra je vijest da postoje jednostavni koraci kojima možemo smanjiti rizik od ozbiljnog kognitivnog pada. Novo istraživanje pokazuje da samo 30 minuta kardio treninga dnevno može poboljšati pamćenje, što je korisno za sve koji brinu o zdravlju svog mozga.

Studija s University College London iz prosinca ove godine pratila je 76 sudionika u dobi od 50 do 83 godine, bez dijagnoze demencije, tijekom osam dana. Sudionici su nosili uređaje za praćenje aktivnosti i spavanja te su svakodnevno rješavali kognitivne testove.

Rezultati su pokazali da za svakih dodatnih 30 minuta umjerene do snažne tjelesne aktivnosti dnevno dolazi do poboljšanja od dva do pet posto u radnom i epizodnom pamćenju. No, isto istraživanje upozorava da povećanje sjedilačkog načina života može uzrokovati blagi pad radnog pamćenja.

San je također bio ključan za održavanje ovih poboljšanja. Sudionici koji su spavali barem šest sati noću, zadržali su prednosti tjelesne aktivnosti.

Vježbanje značajno koristi zdravlju mozga

"Poruka je jasna: tjelesna aktivnost dobra je za vaš mozak, a kvalitetan san dodatno pojačava te učinke", rekla je autorica studije, dr. Mikaela Bloomberg, za The Guardian, dodajući kako čak i mala poboljšanja kognitivnih sposobnosti mogu značajno utjecati na svakodnevni život osoba s blagim kognitivnim oštećenjima.

Stručnjaci se slažu da vježbanje koristi zdravlju mozga. "Istraživanja pokazuju da najmanje 150 minuta umjerenog vježbanja tjedno poboljšava zdravlje mozga tijekom starenja", kaže neuropsihologinja dr. Jessica Caldwell, ističući kako za mlađe osobe ili one koje su redovito aktivne tijekom života, čak i 300 minuta ili intenzivniji trening mogu biti još korisniji.

Za kraj, naglasila je važnost ravnoteže između tjelesne kondicije i prevencije ozljeda kako bi se postigle maksimalne koristi za zdravlje mozga i srca.