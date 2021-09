Brojanje kalorija je beskorisno

Tekst objavljen u magazinu The American Journal of Clinical Nutrition predlaže kako pretilost i zdravstveni problemi koji slijede nisu samo stvar unosa kalorija nego i načina na koji hormoni tijelu nalažu da pohranjuje masnoće.

Znanstvenici s brojnih instituta smatraju kako su savjeti nutricionista o tome kako ljudi nakupljaju i gube kilograme krivo shvaćeni, te ističu kako su hormoni, poput inzulina, jednako važni. Isto tako se neki stručnjaci s ovim ne slažu te kažu kako je potrebno još dokazati teoriju o inzulinu.

Što uzrokuje porast pretilosti?

Trenutne se zdravstvene preporuke odnose na model balansiranog unosa energije, a ustvari se radi o ideji da nakupljanje ili gubitak kilograma ovisi o tome koliko energije unosite u obliku kalorija u hrani. Ako pojedete više nego što potrošite u danu, tada ćete nakupiti višak kilograma, prema ovoj teoriji. Kako biste izgubili kilograme potrebno je dakle vježbati više, jesti manje ili raditi i jedno i drugo.

Alternativni pristup znanstvenika je "ugljikohidratno-inzulinski" model pretilosti, koji smatra kako su hormoni odgovorni i za to kako se masnoće pohranjuju i kako se one tope. Na primjer, prehrana bogata ugljikohidratima, posebno onim procesuiranim, naravno vodi do skakanja šećera u krvi i tako tjera tijelo da proizvodi inzulin. Kroz vrijeme, inzulin može učiniti tijelo manje osjetljivo na hormon, i tako ga tjera da proizvodi još kako bi šećer u krvi bio stabilan.

Teorija dakle smatra da visoke razine inzulina tjeraju tijelo da taloži salo, čak i bez viška kalorija, a također će ometati signale gladi, i tako se stvara opaki ciklus. Model kojeg spominjemo nije ništa novo, i stalno ponavlja koliko je dobra keto dijeta ali i mali unos ugljikohidrata. Pedijatar, dr. Robert Lustig, je također pozvao na oprez kada se govori i o kalorijama i ostalim faktorima kada je u pitanju nakupljanje kilograma.

Kalorije se i dalje povezuju s tjelesnom tježinom

Dok inzulin igra veliku ulogu kod pohranjivanja masnoća, manjak istraživanja je ipak problem kada govorimo o unosu kalorija. Primarni objekt teorije je da je manje ugljikohidrata povezano s kvalitetnim gubitkom kilograma, što nije točno, koliko pokazuju studije. Drugi dokazi upućuju na to da procesuirana hrana i rafinirani ugljikohidrati mogu doprinijeti pretilosti, a inzulin nije jedino objašnjenje.

Faktori poput omjera ugljikohidrata i ostalih makronutrijenata, poput masti i proteina, te okolina igraju veliku ulogu u tome kako ljudi jedu i kako gube kilograme. Kako bi se teorija dokazala znanstvenici će trebati raditi istraživanja, a do tad stručnjaci savjetuju da kalorije jesu dobar faktor pomoću kojeg možete malo bolje razumjeti svoju prehranu i zdravlje.