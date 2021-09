Vrijeme je da mijenjate posao

Ponekad je očigledno da je vrijeme za pronalazak novog posla, ali to nije uvijek slučaj. Često postoje manji znakovi na koje trebate obratiti pažnju.

Časopis Forbes donosi četiri znaka koji pokazuju da je vrijeme da počnete tražiti novi posao.

Manjak motivacije - sam odlazak na posao je za vas dnevna borba. Dosada je emocija koja prevladava na poslu i jedno što vas uzbuđuje je odlazak s posla. Možda ćete otkriti da ste i lijeni, čak i ako ste inače marljivi zaposlenik. Doživjeti nešto ili sve ovo je potpuno normalno, ali ako to postane nešto redovito, to je jasan znak da je vrijeme da počnete tražiti nešto novo

Razdražljivost - svi imamo dane u kojima se samo probudimo lošeg raspoloženja i to raspoloženje ostane s nama cijeli dan. Ako je to loše raspoloženje vaše uobičajeno stanje, vrijeme je da procijenite kako stoje stvari na poslu. Pazite na dugačka razdoblja u kojima se osjećate razdražljivo ili vam smetaju sitnice koje ne bi trebale. Razdražljivost često može postojati i kod kuće, pa obratite pažnju na svoje raspoloženje i kada ste izvan ureda. Ako utvrdite da ste i dalje ljuti i frustrirani nakon radnog vremena i vikendom, to je siguran znak da vaš posao ima negativan učinak.

Stalno radite isto - stagnacija je jedan od najvećih pokazatelja da je vrijeme za promjenu. Odrasli ste kao zaposlenik, ali vaše radne obveze nisu. Možda niste ni svjesni da radite istu stvar od prvog dana, dok stvarno ne započnete razmišljati o tome. Ostali znakovi stagnacije na koje treba paziti su trajna dosada i nedostatak izazova.

Stresa kao u priči - stres se manifestira na različite načine pa ga je ponekad teško odmah uočiti. Česti znakovi stresa su: česte bolesti, umor, kožni problemi poput pogoršanja akni, nesanice, glavobolje i probavne tegobe. Stres se pokazuje i kod fizičkih aktivnosti poput grickanja noktiju, titranja očiju i trzaja. Budući da se stres može pokazivati ​​na više načina može pomoći ako pratite kako se osjećate. Ako je naglašeno vaše stalno stanje stresa poslu, promjena je najzdravija opcija. Dok tražite novi posao, potražite načine kako smanjiti stres.