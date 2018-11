Bosanski humor, pozitivno šokiranje i pipkanje u Studiju Smijeha

Studio Smijeha opet nešto izmišlja! Ovog tjedna u ovom jedinom klubu za stand-up komediju u Hrvatskoj komičari su izmislili recept za dobro provedenu večer uz bujice smijeha i dobro raspoloženje. I to im nije prvi put - Studio Smijeha nasmijava svoju publiku već sedam godina. Vrijeme baš brzo prolazi kad se smijete!

Ako mrzite ponedjeljak, u Studiju Smijeha naći ćete show istog naziva - I hate Mondays open mic night (19. 11.) gdje ćete večer moći provesti uz friške komičare koji se spremaju osvojiti scenu. Naime, ovaj je show već dvanaest godina rasadnik budućih komičara i bilo bi šteta da propustite vidjeti zvijezde u nastanku! Da vidite kako izgledaju nastupi kućnih komičara Studija Smijeha koji su zaslužili svoje statuse najboljih, dođite u srijedu (21. 11.) na Novi tekst. Moći ćete se nasmijati uz najnovije ludosti koje su komičari smislili za studeni.

Četvrtak i petak ovaj su tjedan dani za one man showove. Tin Sedlar provjereno je dobar izbor za četvrtak (22. 11.) i s lakoćom rasprodaje svoje nastupe. Njegov je Pozitivan šok zanimljivo iskustvo u kojem ćete otkriti neke drugačije poglede na stvari i protom se nasmijati do suza. Kućna komičarka Studija Smijeha koju gledatelji vole je i energična Miranda Lončar. Ona svojim nastupima osvaja scenu i nasmije i najvećeg mrguda - to je svakako preporuka da dođete na njezin show Pipkanje je odgovor!

Subota (24. 11.) je rezervirana za bosanske stand-up komičare Hazima Mujčinovića i Filipa Andronika i njihov show Made in Bosnia. Saznajte što je to što čini Bosnu i Bosance i pritom se nasmijte njihovim zgodama i nezgodama! Prije showa možete svratiti razgledati i izložbu ilustracija Superjunaci u posjetu Hrvatskoj Filipa Andronika gdje ćete vidjeti kako su se poznati likovi snašli u svima nam poznatim hrvatskim situacijama. A za sve one koji se i sami vole izražavati kroz crtanje, Studio Smijeha je pripremio Big Pub Pictionary! Za večer crtanja, smijanja i osvajanja vrijednih nagrada možete se prijaviti do utorka navečer (20. 11.) kada se pale svjetla i počinje zabava.

Za detalje o vremenu održavanja nastupa, cijenama ulaznica i ostalim informacijama posjetite internetsku stranicu ili Facebook stranicu. Ulaznice možete kupiti online ili na blagajni kluba.