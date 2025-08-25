Boris Rašeta i Goran Gavranović: Osam dana u svibnju

Nedavno je zagrebačka Fraktura objavila zajedničko djelo, dvojice autora Borisa Rašete i Gorana Gavranovića OSAM DANA U SVIBNJU- Uspon i pad NDH i rađanje nove Jugoslavije, u tvrdom uvezu, na 370 stranica.

Pred nama se otvara priča o kraju II svjetskog rata u svibnju 1945., o događajima u Hrvatskoj, o padu Nezavisne države Hrvatske i uspostavljanju nove Jugoslavije.

Dan po dan, susrećemo niz poznatih i manje poznatih osoba, početkom svibnja, najviše boravimo u Zagrebu, sučeljavajući s nizom međusobno izvrsno povezanih fragmenata o zbivanjima, javnim i tajnim, čitajući i fragmente iz dnevničkih zapisa mnogih.

Čitatelj ima utisak da se ti događaji neposredno odvijaju ispred njega, gotovo da može svjedočiti o njihovom odvijanju.

Poput zanimljivog trilera odvija se drama kraja rata, pratimo sudbine pojedinaca ali i naroda.

„S puno humora, živo i brzim, frenetičnim tempom autori oživljavaju dramatične, važne dane koji su oblikovali našu povijest i sudbine do današnjih dana,"ističe nakladnik.

U knjizi je tiskan i vodič s popisom osoba i njihovim ključnim karakterisikama a pojavljuju se u događanjima pojedinih dana svibnja 1945., kao Izvori i literatura, uz bilješke i kazalo imena.

Sjajan uradak Rašete i Gavranovića.