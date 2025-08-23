Zagreb postaje središte svjetske književnosti

Prvih peta dana rujna Zagreb će i ove godine postati središte svjetske književnosti. Trinaesti Festival svjetske književnosti u grad dovodi najveća imena europske, domaće i regionalne scene u Zagreb i Hrvatsku.

Ove godine festival se održava s partnerom Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu gdje će se uz Knjižaru Fraktura te Galeriju Kranjčar odvijati većina programa. U goste stižu velike književne zvijezde iz 19 europskih zemalja. Na više od 30 programa, uz simultani prijevod, više od 17 autorica i autora, prevoditeljica i prevoditelja, književnih kritičara i urednika razgovarat će o svojim i tuđim djelima, o svijetu oko nas, o našim strahovima, smjehovima, čežnjama, bolima, radostima. Njihovi romani, knjige poezije, priče, eseji najbolje nam daju sliku svijeta, fikcija je često istinitija od stvarnosti, a bez nje nema ni empatije ni čovjeka kao mislećeg bića.

Osim nove lokacije uvodi se i niz drugih novosti. Besplatni programi odvijat će se svakodnevno u Knjižari Fraktura u prijepodnevnim satima, a poslijepodnevni programi, svakodnevno, od ponedjeljka do četvrtka, njih čak osam, na tri pozornice zagrebačkog HNK-a. To su glavna pozornica, foaje i tonska dvorana. Programi u HNK-u počinjat će svakodnevno u 17 sati i trajati do kasnih večernjih sati, a vrata za publiku bit će otvorena od 16:30 sati.

Svečano otvorenje u HNK

Svečano otvaranje održat će se u nedjelju 31. kolovoza 2025. u 20 sati na velikoj pozornici HNK-a; gošća će biti slavna škotsko-bugarska spisateljica Kapka Kassabova. Osim nje na Festivalu svjetske književnosti gostovat će brojni gosti iz inozemstva i Hrvatske iz više od 19 zemalja. Između mnogih izdvajamo imena kao što su Fernando Aramburu, Leïla Slimani, Sofi Oksanen, Zora del Buono, Rumena Bužarovska, Feđa Štuka.

Ove, ali i ostale jednako važne i zanimljive autore imati ćete priliku upoznati uživo i dobiti njihov potpis na ovom otvaranju kulturne sezone. Uz književni program, od 30. kolovoza do 5. rujna u Galeriji Kranjčar moći ćete pogledati izložbu portreta svjetskih pisaca fotografa Ante Magzana u kustoskom izboru Leile Topić.

Detaljan program Festivala možete naći na njegovim mrežnim stanicama, a ulaznice kupiti na blagajni HNK ili online. Njihova cijena u pretprodaji od 9. lipnja. do 30. kolovoza 2025. za 9,99 eura dnevno, a tijekom trajanja Festivala 11,99 eura.