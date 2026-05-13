5 destinacija koje povezuju sve generacije

Želja za ponovnim povezivanjem i stvaranjem zajedničkih uspomena sve više oblikuje način na koji obitelji biraju svoja putovanja. Čak 82 %* hrvatskih putnika navodi kako im je kvalitetno vrijeme provedeno s obitelji jedan od glavnih motiva pri planiranju putovanja. Povodom Međunarodnog dana obitelji, koji se obilježava 15. svibnja, Booking.com donosi izbor destinacija okruženih prirodom, a koje su idealne za obiteljska putovanja ispunjena aktivnostima na otvorenom, opuštanjem i zajedničkim iskustvima koja povezuju generacije.

Bohinj, Slovenija - Miran krajolik i jezera

Smješten duboko unutar slovenskog Triglavskog nacionalnog parka, Bohinj je mirna alpska dolina smještena uz Bohinjsko jezero, najveće stalno prirodno jezero u Sloveniji. Okružen vrhovima Julijskih Alpa, ovaj kraj idealan je za obitelji - od laganih šetnji uz jezero i prostranih livada do mirnih kupališta prilagođenih obiteljima. Aktivniji dani mogu se provesti u vožnji kajakom ili paddleboardom po jezeru ili bicikliranju ravnijim rutama kroz dolinu.

Za obitelji željne dodatnog uzbuđenja, rafting na obližnjoj rijeci Savi pruža dinamičnu vožnju kroz živopisne brzace i unosi dodatnu dozu adrenalina u bogatu outdoor ponudu Bohinja. Izvan jezera, obitelji mogu istraživati lagane planinarske staze kroz alpske šume, posjetiti slapove i tradicionalna planinska gospodarstva. Od ljetnih piknika i šetnji među poljskim cvijećem do zimskog sanjkanja i skijanja, Bohinj tijekom cijele godine nudi sadržaj za obitelji.

Gdje odsjesti: Nudeći apartmanski smještaj za cijelu obitelj, Bohinj River House smješten je u Bohinjskoj Bistrici, malom mjestu na istočnom rubu Triglavskog nacionalnog parka. Interijeri od prirodnog drveta podsjećaju na nekadašnju namjenu objekta kao radionice za obradu kože te stvaraju opušten i autentičan ambijent. Idealan za obitelji svih generacija, objekt nudi parkiralište unutar smještaja za jednostavne jednodnevne izlete automobilom, dok privatne kuhinje, balkoni i hidromasažne kade pružaju mirniji način za opuštanje i uživanje u okolnom krajoliku.

Azori, Portugal - Prirodne plaže i planine

Smješteni usred prostranstva sjevernog Atlantika, udaljeni kratkim letom zapadno od kopnenog Portugala, Azori su lanac od devet vulkanskih otoka koji nude opušteno otočno iskustvo za sve generacije. Često nazivani „Havajima Europe", otoci su obilježeni vulkanskim krajolikom, zelenim brežuljcima, travnjacima prekrivenima maglom i plažama s crnim pijeskom, dok ih s morske strane okružuje bogat morski svijet. U unutrašnjosti otoka obitelji mogu kombinirati aktivne dane i opuštene trenutke, uživajući u geotermalnim toplim izvorima, nakon čega mogu krenuti laganim pješačkim stazama kroz poljoprivredna područja i stare tokove lave. Jeep ture odličan su način za istraživanje vulkanskog terena i prirodnih znamenitosti, uključujući Sete Cidades, poznat po dvama jezerima nastalima unutar vulkanskog kratera.

Putnici dane mogu provoditi istražujući tunele od lave, kupajući se u prirodnim kamenim bazenima, planinareći do vulkanskih vidikovaca ili jednostavno promatrajući oblake koji prelaze preko jezera u kraterima, pružajući uzbuđenje za cijelu obitelj. Azori nude nezaboravan obiteljski odmor u kojem zajedničke avanture, impresivni krajolici i opušten otočni način života povezuju putnike svih generacija.

Gdje odsjesti: Smješten u povijesnom gradu Ribeira Grande na otoku São Miguel, najvećem od devet azorskih otoka, Volcanic Charming House nudi opušten i obiteljima prilagođen smještaj koji spaja zajedničko vrijeme s mogućnošću privatnosti. Samostalni apartmani s čajnim kuhinjama i svijetlim dnevnim prostorima omogućuju obiteljima boravak na okupu uz dovoljno prostora za svakoga, dok grijani vanjski bazen i terasa pružaju opušten ambijent za zajedničko provođenje vremena na otvorenom.

Tasmanija, Australija - Prašume, priroda i bioraznolikost

Smještena uz južnu obalu Australije, Tasmanija je otočna savezna država u kojoj se umjerene prašume susreću s razvedenom obalom, oblikovanom drevnim geološkim procesima koji su stvorili planinske lance, duboke klance i prostrane zaljeve. Velik dio otoka prekrivaju zaštićeni nacionalni parkovi i otvoreni prirodni prostori, što ga čini idealnim za aktivnosti na otvorenom, bilo da je riječ o planinarenju, promatranju divljih životinja ili istraživanju obale. Museum of Old and New Art (MONA) odlična je destinacija za obiteljski kulturni izlet, dok će posjetitelji Nacionalnog parka Cradle Mountain-Lake St Clair moći čuti prepoznatljiv glasan i prodoran glas tasmanijskog vraga, malog tobolčara koji obitava isključivo u ovom dijelu svijeta.

Vođene ture duž South West Coast staze kombiniraju lagane šetnje s mogućnošću upoznavanja lokalnog životinjskog svijeta i njihovih staništa, od promatranja jedinstvenih tasmanijskih ptica do razumijevanja sporog obnavljanja tamošnjih šuma. Putnici mogu krenuti i na krstarenje divljinom do obližnjeg otoka Bruny, gdje mogu izbliza vidjeti dupine, tuljane, morske orlove i kitove selice uz obalu, što predstavlja iskustvo koje ostavlja snažan dojam na putnike svih generacija.

Gdje odsjesti: Smješteni u Belleriveu na istočnoj obali Hobarta, Little Island Apartments nude prostran smještaj u stilu vila nedaleko od glavnog grada Tasmanije. Objekt je osmišljen za smještaj obitelji do osam osoba te nudi velike dnevne i blagovaonske prostore uz potpuno opremljenu kuhinju, dok veliki privatni balkon pruža opušten prostor za odmor nakon dana provedenih u istraživanju Hobarta i njegove okolice.

Bend, Oregon, SAD - Raznoliki prirodni krajolici

Mali grad Bend smješten je na visokoj pustinjskoj visoravni istočno od planinskog lanca Cascade Range u Oregonu, planinskog pojasa dugog 1125 kilometara koji ima važnu ulogu u krajoliku savezne države. Budući da je život na otvorenom važan dio svakodnevice, posjetitelji mogu spojiti istraživanje i avanturu kroz slikovite ture quad vozilima po crnim pješčanim dinama, alpskim jezerima i poljima lave. Grad nudi sadržaj za sve uzraste te ga je moguće istraživati tempom koji odgovara svakom putniku, od jahanja i organiziranih tura električnim biciklom do samostalnih laganih šetnji.

U muzeju High Desert Museum posjetitelji mogu izbliza upoznati jedinstveni životinjski svijet područja oko Benda i doživjeti prirodnu povijest regije na interaktivan način. Tijekom ljetnih mjeseci putnici mogu plutati rijekom Deschutes na splavi ili u kajaku, okruženi zidovima kanjona i borovim šumama, duž mirnih dijelova rijeke koja stoljećima oblikuje život središnjeg Oregona.

Povratak u grad donosi sporiji ritam i priliku za odmor, od opuštenih kafića do vidikovaca uz rijeku Deschutes. Bend obiteljima pruža slobodu da same odrede svoj tempo, spajajući outdoor avanture, iskustva učenja i trenutke odmora u prostoru koji djeluje otvoreno, gostoljubivo i neopterećeno gužvama.

Gdje odsjesti: S pogledom na rijeku Deschutes, Riverhouse Lodge nudi prostrane, nedavno renovirane sobe, uključujući opcije prilagođene obiteljima s više kreveta i balkonima s pogledom na rijeku, kao i ugodne zajedničke prostore za opuštanje i druženje gostiju. Gosti mogu unajmiti bicikle unutar objekta i istraživati obližnje biciklističke staze ili uživati u opuštenim šetnjama uz rijeku, dok sauna, parna soba i restoran uz rijeku pružaju zasluženi odmor na kraju dana.

Langkawi, Malezija - Egzotični krajolici i bioraznolikost

Kao najveći otok uz zapadnu obalu Malezije, Langkawi je dio sjevernog arhipelaga koji broji 99 otoka. Idealan za obiteljsko istraživanje, otok je poznat po prirodnoj raznolikosti oblikovanoj monsunskim ciklusima i stoljećima lokalne tradicije povezane s morskim plodovima. Raznolik teren Langkawija izmjenjuje guste prašume, vodene putove okružene mangrovama i pješčane plaže, pružajući putnicima priliku za istraživanje, ali i opuštanje.

Obitelji mogu sudjelovati u vođenim safari turama brodom kroz UNESCO Global Geopark, istražujući šume mangrova, vapnenačke litice i vijugave vodene kanale. Šume i mangrove Langkawija dom su bogatom životinjskom svijetu, čaplji, morskih orlova, majmuna i guštera, gdje se ove životinje često mogu promatrati sa sigurne udaljenosti.

Vožnja žičarom do Gunung Mat Cincanga, drugog najvišeg vrha Langkawija, otkriva poglede koji se protežu sve do Malajskog prolaza, jedne od najvažnijih povijesnih trgovačkih ruta na svijetu, naglašavajući dugu povezanost Langkawija s morem. Opuštena otočna gostoljubivost temelj je iskustva na Langkawiju, od malezijske obalne kuhinje ukorijenjene u tradicionalnim malajskim jelima od morskih plodova do mirnih plaža obrubljenih palmama, uz mnogo sadržaja za otkrivanje za putnike svih generacija.

Gdje odsjesti: Osmišljen kao privatna kuća za odmor za do osam gostiju, Sari Village Jungle Retreat nudi prostran smještaj prilagođen obiteljima u mirnijem južnom dijelu otoka. Okružen bujnom džunglom, objekt nudi prostrane dnevne prostore, potpuno opremljenu kuhinju, sunčanu terasu i vlastiti bazen, omogućujući obiteljima jednostavno opuštanje i zajedničko provođenje vremena. U blizini se često mogu vidjeti majmuni i druge autohtone životinje, dok pogled na more dodatno naglašava opuštenu atmosferu ovog skrovitog otočnog smještaja.