Booking.com predstavlja četiri otoka za egzotični užitak u proljeću

Odmori na egzotičnim otočnim destinacijama uvijek su u modi, a posebno su popularni za malo drugačiji doživljaj proljeća, jednog od ljepših godišnjih doba za putovanja. Booking.com izdvojio je četiri popularne destinacije i smještaja kao inspiraciju za putnike koji razmišljaju o proljetnom predahu na toplijim destinacijama, daleko od gradske buke. Sveti Bartolomej, Gili Trawangan, Mauritius i Ibiza poznati su po prekrasnim plažama, opuštenoj atmosferi i idealnoj klimi za uživanje u aktivnostima na otvorenom.

1. Sveti Bartolomej

Tropical Hotel St Barth iznad tirkiznih voda Karipskog mora nalazi se na kratkoj pješačkoj udaljenosti od plaže Saint-Jean u Gustaviji, glavnom gradu Svetog Bartolomeja, na zapadnoj obali otoka koji je općenito poznat po bijelim pješčanim plažama, kristalno bistroj vodi i prekrasnim prirodnim krajolicima. Uređen u kombinaciji stilova art décoa, stila sa sredine 20. stoljeća i tropske estetike, zahvaljujući razigranim tropskim motivima jarkih boja i bogatom zelenilu, hotel nudi jedinstveni otočni doživljaj. Miješanjem elemenata kao što su palme, plamenci i ptice tirkiznih, ružičastih, jarkožutih i zelenih nijansi u objektu se postiže zabavna i opuštena atmosfera, idealna za bijeg od svakodnevice.

2. Gili Trawangan

Elegantni hotel Flamingo s vanjskim bazenom okruženim zelenilom nalazi se na otoku Gili Trawanganu kod sjeverozapadne obale Lomboka u Indoneziji. Uređen je u svijetlim bojama koje stvaraju ugodnu i privlačnu atmosferu, a u svakoj se smještajnoj jedinici nalaze namještaj prirodnih tekstura od materijala kao što je bambus te slike na zidovima koje pozivaju na zabavu i razigranost.

Gili Trawangan putnici Booking.coma hvale zbog mogućnosti ronjenja s maskama, plaža i prilika za opuštanje, a nudi raznorazne aktivnosti kao što su ronjenje s kornjačama ili jahanje.

3. Mauricijus

Salt of Palmar je butik-hotel samo za odrasle, a nalazi se na bijeloj pješčanoj plaži Palmar na istočnoj obali otoka. Objekt s pogledom na Indijski ocean nudi razne aktivnosti za wellness i opuštanje, uključujući masaže, obilaske s vodičem po obližnjoj šumi i vođene meditacije. Karakterističan dizajn resorta odlikuje se jarkim bojama, modernom estetikom i palmama te pridonosi tropskom i luksuznom iskustvu.

Mauricijus putnici Booking.coma hvale zbog pješčanih plaža, mogućnosti opuštanja i srdačnih stanovnika, a može se istražiti gliserom ili katamaranom. U oba slučaja putnici mogu uživati u kristalno čistom tirkiznom moru oko otoka te u otkrivanju čarobnog svijeta koraljnih grebena tijekom ronjenja s maskom.

4. Ibiza

Tropicana Ibiza Suites prekrasan je smještajni objekt u turističkom gradu Playa d'en Bossa, a odlikuje se paletom odvažnih boja kao što su ružičasta, zelena i žuta u svim otvorenim i zatvorenim prostorima. Goste dočekuje plamenac jarkih boja koji stoji na jednoj nozi i tako najavljuje retro stil okruženja koje odražava zabavni duh Ibize.

Putnici Booking.coma Ibizu preporučuju zbog noćnog života i restorana, a boravkom u ovom smještajnom objektu gosti će biti u blizini nekih od najpoznatijih svjetskih klubova u kojima nastupaju slavni DJ-i iz cijelog svijeta. Nakon što provedu dan u druženju ili opuštanju pod španjolskim suncem uz bazen, gosti mogu unajmiti automobil i istražiti otok te uživati u nekom od brojnih iskustava koja Ibiza nudi, kao što je privatni izleti katamaranom do otoka Formentera i Espalmador.