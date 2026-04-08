Gostoprimstvo je i dalje jedan od ključnih elemenata iskustva putovanja, a ovogodišnje Booking.com Traveller Review Awards nagrade stavljaju u fokus hrvatske destinacije u kojima se gosti osjećaju posebno dobrodošlo, ističući raznolikost iskustava u kojima putnici mogu uživati diljem zemlje.

Na temelju recenzija gostiju, Pazin je proglašen najsrdačnijom destinacijom u Hrvatskoj u 2026. godini, a slijedi ga Cesarica, malo slikovito mjesto u blizini Karlobaga. Na trećem mjestu nalazi se Preko na otoku Ugljanu, nakon kojeg slijedi srednjovjekovni gradić Svetvinčenat, smješten na jugu središnje Istre. Sinj, srce Dalmatinske zagore, zaokružuje popis pet najsrdačnijih destinacija u Hrvatskoj.

Komentirajući ovo priznanje, Darko Žiković, direktor Turističke zajednice Pazin, rekao je: „Biti prepoznat kao najsrdačnija destinacija u Hrvatskoj značajno je priznanje za Pazin i cijelu našu zajednicu. Ono što Pazin čini posebnim je autentičnost iskustva koje nudimo - od naše kulturne baštine do svakodnevnih interakcija s posjetiteljima. Ovo priznanje motivira nas da nastavimo razvijati naš grad kao mjesto gdje se gosti osjećaju istinski dobrodošlo i povezano s destinacijom."

Jedinstveni šarm središnje Istre

Pazin se ističe kao destinacija koja spaja bogatu povijest, dojmljive prirodne krajolike i snažan osjećaj lokalnog identiteta. Smješten u srcu Istre, najpoznatiji je po impresivnoj Pazinskoj jami i srednjovjekovnom kaštelu koji je poslužio kao inspiracija za književna djela, pružajući posjetiteljima jedinstven uvid u prošlost regije.

Osim svojih povijesnih znamenitosti, grad poziva putnike da istraže njegov slikovit okoliš, od pješačkih i biciklističkih staza do autentične lokalne gastronomije ukorijenjene u istarskoj tradiciji. Njegova središnja lokacija čini ga i idealnom bazom za otkrivanje šire regije, a obalni gradovi poput Pule, Umaga i Poreča udaljeni su tek nešto više od 30 minuta vožnje.

Posjetitelji mogu jednostavno uživati u nizu nezaboravnih iskustava, uključujući promatranje dupina uz vožnju brodom po porečkoj rivijeri ili panoramski obilazak brijunskog arhipelaga i otoka Sveti Jerolim, gdje se gosti mogu opustiti, plivati i roniti u kristalno čistom moru, što ovaj izlet čini savršenim izborom za one koji žele spojiti prirodu i avanturu.

Gdje boraviti: Apartment Nina Pazin****, dobitnik nagrade Traveller Review Awards 2026, nalazi se u srcu Pazina, na samo nekoliko minuta hoda od kultnog Pazinskog kaštela. Ovaj udoban jednosobni apartman nudi pažljivo osmišljen boravak s odvojenim dnevnim dijelom, što ga čini prikladnim za parove i za manje grupe. Gostima su na raspolaganju moderni sadržaji, potpuno opremljena kuhinja, kao i balkon i vanjski prostor za sjedenje. Uz sunčanu terasu, vrt i besplatno privatno parkiralište, objekt pruža opuštajuću bazu za istraživanje okolice, uključujući obližnji Dvigrad i aquapark Istralandia.

Gdje boraviti: Apartman Pisino****, dobitnik nagrade Traveller Review Awards 2026, nalazi se u srcu Pazina, na svega nekoliko koraka od kultnog Pazinskog kaštela. Ovaj prostrani jednosobni apartman nudi udoban i dobro osmišljen boravak, s odvojenim dnevnim dijelom koji uključuje kauč na razvlačenje i blagovaonicu, što ga čini prikladnim i za parove i za manje grupe. Njegova središnja lokacija omogućuje jednostavan pristup nekim od ključnih atrakcija regije, a istovremeno služi i kao praktična baza za jednodnevne izlete diljem Istre. Posjetitelji posebno cijene blizinu povijesnih znamenitosti, dobro opremljenu kuhinju i ukupnu udobnost prostora.