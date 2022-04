Bakalar je jednostavno genijalna hrana

Bakalar je zdrav, to vjerojatno znate, no ako mislite da je samo OK, uvjerit ćemo vas da je stvarno genijalan.

Dakle, da krenemo - sadrži puno vitamina, minerala i zdravih masti. Bogat je vitaminom B12, koji je važan za zdravlje živčanog i cirkulatornog sistema. Također, vitamin B12 sprečava anemiju tako što održava crvena krvna zrnca u dobrom stanju.

Drži krvni tlak pod kontrolom - studije su pokazale da konzumiranje omega-3 masnih kiselina može smanjiti krvni tlak, kao i rizik od srčanih bolesti. Pored toga, redovni unos omega-3 masnih kiselina je bolji za kontrolu krvnog tlaka nego smanjenje unosa soli.

Može smanjiti rizik od raka - bakalar ima još jedno čudesno svojstvo. Naime, namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama mogu pomoći u smanjenju rizika od raka debelog crijeva, a bakalar je bogat ovim važnim hranljivim materijama. Svakodnevna konzumacija ribljeg ulja može pomoći u usporavanju širenja raka debelog crijeva u ranim stadijima bolesti, ali se preporučuje konzultacija s liječnikom prije uzimanja dijetetskih suplemenata.

Poboljšava funkciju mozga - ako tražite hranu koja će vam održati mozak u formi, izaberite bakalar. Konzumiranje ribe dva do tri puta dnevno tijekom tjedna bi osiguralo 380 miligrama EPA i DHA dnevno (omega-3 masne kiseline).

Smanjuje kolesterol - bakalar, kao i mnoge vrste ribe, bogat je omega-3 masnim kiselinama. Našem tijelu su potrebne ove esencijalne masti, ali ne može ih samo proizvesti pa je važno da ih unosimo hranom. Dobijanje dovoljno omega-3 masnih kiselina može pomoći u smanjenju triglicerida, vrste nezdravog kolesterola.

Smanjuje rizik od srčanih oboljenja - pokazalo se da jedenje puno ribe smanjuje smrtnost od koronarne bolesti srca do 30 posto. Konzumiranje ribe poput bakalara najmanje jednom tjedno također smanjuje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. I to zbog omega-3 masnih kiselina.

Da ne duljimo - jedite bakalar!