Zašto se dobro kupati svaki dan?

Tuširanje je sve više istjeralo kade iz kupaonica - štoviše, sve se češće nalaze samo tuš kabine, a od kada ni traga ni glasa. Jasno nam je, nemate baš vremena ni volje svaki se dan prati u kadi, no zapravo to i nije tako loša ideja.

Tek toliko da znate - trenutno se preporučuju kupke dva do tri puta tjedno, ali ako imate kožnih problema, konzultirajte se s liječnikom prije nego što to počnete to prakticirati.

Znate li koje su točno dobrobiti čestih kupki? Pa da nabrojimo neke od njih...

Izgledat ćete mlađe - možda mislite da vam je koža suha jer nema dovoljno prirodnih ulja, ali to nije točno. Koža traži način da zadži što više vlažnosti, posebno zimi. Kupke pomažu pri održavanju hidratacije kože. Ne samo da kupke pomažu ako imate suhu kožu, također poboljšavaju i elasticitet kože, zaglađuju je i smanjuju pojavu bora na licu.

Poboljšavaju kvalitetu sna - ako si priredite kupku dva sata prije spavanja, to može poboljšati kvalitetu vašeg sna, pogotovo ako se borite s nesanicom. Vruća kupka vas opušta i smiruje. Također opušta mišiće, a ako još uz to slušate glazbu, istraživanje je potvrdilo da tako usporavate disanje i snižavate krvni tlak.

Pročistit će vas dišne puteve - ležanje u kadi vruće vode ima pozitivne učinke na pluća i na količinu kisika koju udišete. Pritisak koji topla voda radi na vaša prsa čisti dišne puteve i sinuse, što olakšava disanje.

Ublažava upalu mišića - možda mislite da je ledena kupka jedini način da ublažite upalu mišića, ali varate se. Vruća voda opušta mišiće, uz to se i dobro rastegnite kako bi upala bila što blaža, piše Brightside.