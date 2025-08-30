ARACATACA – promocija albuma „Na sve strane“ 18.9. u VIB-u

Tjedan dana ranije, 13. rujna, bend će nastupiti na SHIP festivalu u rodnom Šibeniku, jednom od ključnih showcase događaja na glazbenoj sceni, gdje se već ističu kao jedno od najzanimljivijih novih imena domaće scene. Koncert u Vintageu tako će biti posebna prilika da zagrebačka publika, ubrzo nakon SHIP-a, doživi njihov svjež i originalan zvuk uživo.

Aracataca spaja elemente bosse nove i post-punka. Bend iz sebe ima već niz uspješnih nastupa, od intimnih svirki u zagrebačkom Saxu i Pri Nami, preko energičnog Beerfesta, do festivalskih pozornica poput TAM TAM-a na Hvaru.

Bend čine Tara Šolić (vokal, gitara), Lorenzo Ušić (gitara), Ivan Stošić (bas) i Filip Laća (bubnjevi), a poznati su po svojoj kreativnoj energiji i inovativnom pristupu.



„Tekstovi nastaju spontano, često tijekom proba, gdje odmah testiramo povezanost riječi i melodije, osiguravajući da svaka pjesma nosi autentičan pečat benda." - poručio je bend.

Aracataca djeluje od 2022. godine, a njihov glazbeni stil evoluirao zajedno s njima. Iz jednostavnijih formi prelazio je u složenije aranžmane te svaka pjesma svjedoči o njihovom zajedničkom rastu, kako u kreativnom tako i u osobnom smislu.

Ime benda inspirirano je avangardnim duhom njihove glazbe. Na početku karijere, dok su radili na svojim prvim pjesmama, otkrili su paralelu s raznolikošću rodnog grada Gabriela Garcíe Márqueza, Aracatace, što ih je inspiriralo da preuzmu to ime.

Koncert u Vintage Industrial Baru označava vrhunac dosadašnjeg puta benda te će donijeti publici uzbudljivu dozu svježine domaće indie-rock scene.

Ulaznice su dostupne putem entrio.hr te na prodajnim mjestima Dirty Old Shop, Grif i Vintage Industrial Bar.

Support im daje jednako tako odličan mladi bend Smrdljivi Martini, sjajna četvorka koja je svirala na sjajnim pozornicama u Hrvatskoj i regiji, a njihov prvi album samo što nije izašao... i to se čeka k'o ozebli sunce...