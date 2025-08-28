Rambo Amadeus stiže u zagrebački Sax

Antonije Pušić, javnosti poznat kao Rambo Amadeus, poznati je crnogorski kantautor, čovjek nepresušne inspiracije koji je kumovao nazivu "turbo folk", poznat po britkosti i satiričnim tekstovima te vrhunskom glazbenom virtuoznošću.

Na sceni se pojavio, sada već davne 1988. godine, a u naslijeđe je već ostavio izuzetna autorska djela poput „Jemo voli jem", „Glupi hit", „Urbano, samo urbano", „Plastik fantastik", „Otišo je svak ko valja", „Turbofolk", „Dik tu kava", „Rano za početak, prekasno za kraj", "E moj Rambo, ostara se", "O'ruk, sad ga lomi", "Privatizovat" i mnoge druge.

Rambo Amadeus - "Brod budala"

Na nedavno održanom Sarajevo Film Festivalu premijerno je prikazan film „Radio Rambo Amadeus" redatelja Dušana Varde, koji prati razmišljanja, probe i razvoj njegove ideje iz 2022. godine kada je odlučio pokrenuti svoj radioprogram.

