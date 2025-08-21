Almin Kaplan: Mali otac

Nedavno je Fraktura objavila novu prozu suvremenog bosanskohercegovačkog književnika Almina Kaplana Mali otac, u tvrdo ukoričenom izdanju, na 219 stranica.

Nakladnik za ovo djelo ističe:" Mali otac roman je o čovjeku koji, kao i svatko od nas, mora zaroniti na početak i kraj svoga vremena i vremena svoje obitelji da bi pronašao sebe i nastavio dalje."

Pred nama je zanimljiva priča o pojedincu koji izlazi iz zagrljaja svoje sredine, odlazeći dalje, tražeći sebe.

Roman čine četiri cjeline, Prvi dio Na kraju vremena i Drugi dio Na početku vremena.