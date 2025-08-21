Arian Leka - Skrivena strana albanskog socijalističkog vrta

Nedavno je najproduktivniji hrvatski nakladnik, zagrebačka Fraktura objavila knjigu eseja suvremenog albanskog pisca Ariana Leka SKRIVENA STRANA ALBANSKOG SOCIJALISTIČKOG VRTA, u decentnoj tvrdo ukoričenoj opremi, na 254 stranice, u prijevodu s engleskog Željke Somun.

Knjigu čine dvije grupe eseja, prva s naslovom same knjige i druga Eseji izvan zbirke.

U knjizi je i objavljeno mnoštvo fotografija francuskog fotografa Michela Setbouna.

„Analizirajući vlastiti jezik i kulturu u sudaru s onime što se u "vrt" uspijevalo probiti, u zbirci eseja Skrivena strana albanskog socijalističkog vrta Arian Leka pronicljivo i analitički govori o albanskoj slici Zapada i svih nas "Drugih", istovremeno tjerajući čitatelja da propitkuje i briše vlastite predodžbe o Albaniji i Albancima" ističe nakladnik.