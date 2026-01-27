Gabriel Garcia Marquez: Sto godina samoće

Ne mogu a da ne spomenem jedno starije izdanje VBZ. Riječ je o najpoznatijem romanu nobelovca Marqueza STO GODINA SAMOĆE, u izdanju Sabranih djela (knjiga 9.) u elegantnom broširanom izdanju, na 376 stranica, u prijevodu sa španjolskoga Nine Lanović.

Nakladnik podsjeća „Roman je objavljen 1967. godine i odmah doživio senzacionalan uspjeh i kod publike i kod kritike. Prva naklada je iščezla s knjižarskih polica u samo nekoliko dana. Roman "Sto godina samoće"je uostalom i glavni razlog zašto je Garcia Marquez dobio nagradu Švedske akademije za književnost godine 1982."

U vezi zbivanja Južnoj Americi samo ću reći, da „to je bio roman koji je na veličanstven način govorio o njima samima, o njihovim obiteljima, ratovima, suzama, mukama i ljubavi."

Uvijek se valja vratiti knjigama koje smo davno pročitali. Sjećam se vlastitih dojmova iz 1977, džepno izdanje STO GODINA SAMOĆE dobio sam od prijatelja Branimira Karanovića.