Aleksandar Hemon: Bogolov

Aleksandra Hemona, čiji su se romani, kratke priče i eseji već upisali u kanon suvremene beletristike, taj nam se nepokretni pokretač sada i izravno obraća, debitantskom knjigom pjesama

Nedavno je VBZ u biblioteci TRIDVAJEDANPJESNIŠTVO objavio u vrlo lijepoj opremi, knjigu poezije Aleksandra Hemona BOGOLOV, u prijevodu s engleskoga Irene Žlof, na 78 stranica.

Aleksandar Hemon, rođen 1964. godine u Sarajevu, istaknuti je bosansko-američki pisac.

Nakladnik posebno napominje „U svakom vrhunskom proznom piscu čuči pjesnik. U slučaju Aleksandra Hemona, čiji su se romani, kratke priče i eseji već upisali u kanon suvremene beletristike, taj nam se nepokretni pokretač sada i izravno obraća, debitantskom knjigom pjesama koja se ovim izdanjem i premijerno pojavljuje."

