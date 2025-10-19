Aljaški trokut – tajanstveniji i opasniji od Bermudskog

Misterije i neobjašnjivi nestanci često bude ljudsku znatiželju, a jedno od najzagonetnijih mjesta na svijetu je tzv. Aljaški trokut. Ovaj zlokobni prostor često se uspoređuje s poznatim Bermudski trokut, no mnogi istraživači i lokalni stanovnici smatraju ga još opasnijim. Dok Bermudski trokut ima reputaciju zbog nestalih brodova i aviona, Aljaški trokut skriva još mračnije priče i brojnije nestanke.

Što je Aljaški trokut?

Aljaški trokut prostire se između Anchorage, Juneau i Barrow. Ovo golemo, gotovo netaknuto područje poznato je po gustim šumama, visokim planinama, ledenjacima i ekstremnim vremenskim uvjetima. Na prvi pogled izgleda kao savršeno mjesto za avanturiste i ljubitelje divljine, no iza prirodne ljepote krije se zastrašujuća statistika.

Tisuće nestalih ljudi

Od 1970-ih do danas, u ovom području nestalo je na tisuće ljudi - planinara, turista, lokalnih stanovnika, ali i cijelih zrakoplova. Posebno je poznat slučaj iz 1972. kada je nestao zrakoplov u kojem su bili američki političari Hale Boggs i Nick Begich. Unatoč jednoj od najvećih potraga u povijesti SAD-a, avion nikada nije pronađen.

Zašto je trokut toliko opasan?

Jedan od glavnih razloga je ekstremna priroda. Aljaško vrijeme može se promijeniti u trenu: sunčano jutro može se pretvoriti u oluju s jakim vjetrom i minus temperaturama. Gusta šuma i planinski tereni otežavaju orijentaciju i preživljavanje, a mnogi nestali vjerojatno nikada nisu uspjeli pronaći put natrag.

Osim prirodnih opasnosti, istraživači spominju i mogućnost jakih elektromagnetskih anomalija u tom području. Neki piloti izvještavali su o kvarovima instrumenata i dezorijentaciji tijekom leta iznad trokuta. Te pojave podsjećaju na slične priče iznad Bermudskog trokuta, ali se u Aljaškom trokutu događaju češće i s težim posljedicama.

Teorije i legende

Lokalne domorodačke legende govore o zlim duhovima koji odvode ljude u „drugi svijet". Postoje i teorije o tajnim vojnim eksperimentima, podzemnim tunelima i čak izvanzemaljskim aktivnostima. Iako za većinu tih priča nema čvrstih dokaza, činjenica je da tisuće nestanaka ostaju nerazjašnjene.

Zašto je opasniji od Bermudskog trokuta?

Dok je Bermudski trokut smješten na moru i prvenstveno prijeti pomorcima i pilotima, Aljaški trokut predstavlja opasnost i na tlu i u zraku. Kombinacija ekstremne klime, teškog terena i mogućih anomalija čini ga smrtonosnijim. Broj nestalih osoba u ovom području znatno je veći nego na Bermudi, a stopa pronalaska tijela znatno manja.

Sve u svemu, Aljaški trokut ostaje jedno od najzagonetnijih mjesta na svijetu. Bilo da je riječ o prirodnim silama, anomalijama ili nečemu još neobjašnjenom, jedno je sigurno - ovaj trokut nosi reputaciju opasnosti koja nadmašuje i onu Bermudskog. Zbog toga privlači i znanstvenike i avanturiste, ali i budi strahopoštovanje kod svih koji mu se približavaju.