3I/ATLAS — što znamo o trećem međuzvjezdanom objektu

Tijekom 2025. godine astronomi su otkrili treći potvrđeni međuzvjezdan objekt koji prolazi kroz Sunčev sustav: 3I/ATLAS (također označen kao C/2025 N1). Objekt je prvi put snimljen 1. srpnja 2025. od strane ATLAS-a u Čileu, a brza analiza prethodnih snimaka potvrdila je da se radi o tijelu na izrazito hiperboličnoj putanji, što ukazuje na interstelarno podrijetlo. Time se pridružio ranije poznatim 1I/ʻOumuamua i 2I/Borisov.

Orbita i brzina: 3I/ATLAS ima vrlo visoku ekscentričnost i brzinu izvan Sunčevog sustava (v∞ ≈ 57 km/s), što znači da neće biti zarobljen u Sunčevom sustavu već će nakon prolaza ponovno odletjeti u međuzvjezdani prostor. Perihelić (najbliža točka Suncu) očekuje se krajem listopada 2025., na udaljenosti oko 1,4 astronomskih jedinica - relativno daleko od Sunca i daleko od opasnosti za Zemlju (najbliži pristup Zemlji ~1,8 AU).

Fizičke karakteristike: slike visoke razlučivosti snimljene Hubbleovim teleskopom omogućile su ograničenje veličine jezgre: gornja granica promjera procijenjena je na oko 5,6 km, dok bi jezgra mogla biti i znatno manja (red veličine stotina metara). Tijelo je relativno slabo svijetlo i zato nije vidljivo golim okom; najviše će dosegnuti oko 11.-12. magnitude.

Sastav i aktivnost: 3I/ATLAS pokazuje neobične kemijske i pražninske osobine koje ga razlikuju od prijašnjih međuzvjezdanih tijela. Spektroskopska promatranja otkrila su tragove cijanida i čak otiske nikla u komi, a svemirski teleskop Swift zabilježio je emisiju hidroksila (OH) - pokazatelj prisutnosti vode koja sublimira s površine ili izraslina objekta, i to neobično daleko od Sunca. Ove raznolikosti sugeriraju da međuzvjezdana tijela mogu imati vrlo različite sastave i povijesti termičkog tretmana u svojim matičnim sustavima.

Značaj i daljnja istraživanja: 3I/ATLAS pruža rijetku priliku za izravno proučavanje materijala izvan našeg sustava. Zbog relativne udaljenosti i slabog sjaja, izazov su detalna mjerenja, ali promatranja iz svemirskih i velikih zemaljskih teleskopa (Hubble, JWST, VLT i drugi) već su dala vrijedne podatke o veličini, sastavu i ponašanju komete. Radovi koji opisuju otkriće i vremensku evoluciju objavljeni su u preprint arhivima i recenziranim časopisima - znanstvena zajednica i dalje prati promjene u emisijama kako bi bolje razumjela podrijetlo i prirodu ovog objekta.

Zaključak: 3I/ATLAS potvrđuje da su međuzvjezdani objekti raznoliki i neočekivani - svaki novi primjer donosi drugačije kemijske tragove i geo-fizičke osobine. Iako nema prijetnje Zemlji, 3I/ATLAS ostaje dragocjen „vremenski kapsul" materijala iz drugih zvjezdanih sustava, koji će nam pomoći pročitati priču o formiranju planeta i kemijskoj raznolikosti galaktike.