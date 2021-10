Alijevi crteži na dražbi

Zbirka od 24 crteža i slika, neki u karikaturalnom stilu, potvrđuju da je Ali bio zaokupljen vjerskim i pitanjima društvene pravde, ali neki radovi prikazuju i samog autora u boksačkom ringu.

Dražbovna kuća Bonhams očekuje da će zbirka biti prodana za svotu od 40.000 do 60.000 dolara 5. listopada.

- Mnogi su zadivljeni jer nisu znali da je bio umjetnik. Zato vlada velik interes, rekla je Helen Hall, direktorica odjela pop kulture u Bonhamsu.

Bivši svjetski prvak teške kategorije koji se 1964. preobratio na islam na vrhuncu svoje karijere, umro je 2016. u dobi od 74 godine nakon duge bitke s Parkinsonovom bolešću.

Slika "Starving Children of Mississippi" (Gladna djeca Mississippija) iz 1967. pokazuje osobu u kratkim hlačama koja kaže "Želim se boriti da nahranim siromašnu crnu djecu".

- Jedna slika sjećanje je na rasne nemire u Los Angelesu te u Newarku iz 1956. i 1967, kaže Hall.

- Jedna od Alijevih slika posvećena je islamu. Nastala je kada se preobratio, navodi Hall.

Među Alijevim crtežima i slikama je i rad "America: The Big Jail" (Veliki zatvor) iz 1967., te "War in America" (Rat u Americi) i procjenjuje se da bi one mogle biti prodane za 25.000 do 35.000 dolara.

Godine 1967., boksač se sukobio s vlastima Sjedinjenih Država jer je odbio sudjelovati u Vijetnamskom ratu, zbog čega je bio osuđen na zatvor, no ipak ga je izbjegao te na novčanu kaznu i tri godine mu je bilo zabranjeno boksanje.