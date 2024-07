A kada se vi budite ujutro_

U koje vrijeme trebamo ići spavati i probuditi se da bismo bili svježi? Stručnjaci imaju odgovor.

Naše tijelo tijekom sna ima vremena za regeneraciju i naš mozak se može sjetiti i obraditi sve što se tog dana dogodilo. Prema mišljenju stručnjaka, trebali bismo obratiti pozornost na dva aspekta koji će nam pomoći da poboljšamo kvalitetu sna. Sve je u njegovoj količini i postojanosti tijekom vremena.

Većina stručnjaka preporuča da odrasli spavaju najmanje sedam sati. Ali, dodaju i da to zapravo ovisi o tome koliko imate godina. Stoga, evo tablice koja je najbolja smjernica:

0-3 mjeseca - 14-17 sati

4-12 mjeseci - 12-16 sati

1-2 godine - 11-14 sati

3-5 godina - 10-13 sati

9-12 godina - 9-12 sati

13-18 godina - 8-10 sati

18-60 godina - minimalno 7 sati

61-64 godine - 7-9 sati

65 godina i stariji - 7-8 sati

Najbolji sati za spavanje

Cirkadijalni ritam je pojam koji opisuje prirodni raspored spavanja i budnosti mozga. Moglo bi se reći da je to naš unutarnji sat. Svatko od nas doživljava prirodni pad budnosti i povećanu budnost tijekom dana. Istraživanja su pokazala da smo najpospaniji između 13:00 i 15:00 te između 2:00 i 4:00. Cirkadijalni ritam također određuje vaš prirodni raspored spavanja i jutarnjeg buđenja. Važno je to činiti u redovito vrijeme. To će pomoći vašem mozgu da se brže navikne na ovaj raspored. Na kraju ćete doći do točke kada ćete lako zaspati i probuditi se prije budilice.

Kako odrediti optimalno vrijeme za odlazak u krevet i ustajanje?

Najbolje vrijeme za spavanje je kada možete postići količinu sna koju preporučuju stručnjaci za vašu dobnu skupinu. Na primjer, ako morate ustati u šest ujutro, trebali biste biti u krevetu do 23 sata.

Postavljanje rasporeda spavanja također će biti od pomoći. Međutim, važno je da ga se pridržavate svaki dan, čak i vikendom. Ako tijekom tjedna ustajete u sedam sati, u subotu ili nedjelju si dopustite spavanje do podneva jer ponedjeljak ujutro može biti posebno težak.