9 odredišta iz snova za održiviji odmor 2024.

Izvješće Booking.coma o održivim putovanjima za 2024.* otkriva da prakse održivosti prilikom putovanja nadahnjuju 67 % globalnih putnika na veću održivost u svakodnevnom životu. A uz tri četvrtine (75 %) putnika koji žele da njihova putovanja tijekom sljedeće godine budu više osviještena i ekološka, Booking.com nastavlja svoju misiju da olakša svima da istraže svijet, kroz jedan po jedan održivi korak.

Kako bi nadopunio godišnje istraživanje održivih putovanja, Booking.com otkriva popis odredišta iz cijelog svijeta koja imaju znatan broj fenomenalnih smještaja uz vjerodostojnu potvrdu trećih strana**. Od zanimljivih obalnih gradića do gradova za vožnju biciklom, postoji odredište za sve vrste putnika koji će svojim sljedećim putovanjem ostvariti pozitivniji utjecaj, od prijave pa nadalje.

Trondheim, Norveška

Uz šarene drvene kuće, šarm malog grada i urbanu atmosferu, treći po veličini norveški grad Trondheim ima sve. Europska unija dala mu je oznaku „pametan grad", a Trondheim je poznat i kao vodeći biciklistički grad Norveške. Gradski su bicikli praktično dostupni diljem grada kako bi posjetitelje potaknuli na istraživanja na dva kotača. U gradu se nalaze neke od najljepših norveških znamenitosti, od katedrale Nidaros do portala sreće na Starogradskom mostu, pa gosti imaju mnogo razloga za obilazak i razgledavanje. „Stari grad" Bakklandet obuhvaća popločene ulice s udobnim kafićima, genijalnim restoranima i lokalnim dizajnerskim trgovinama. Ako želite prošetati i znamenitosti razgledati pješice, ovaj je prilagođeni osobni obilazak Trondheima idealan za vas jer je lokalni vodič spreman prilagoditi turu željama posjetitelja.

Gdje boraviti: smješten na povoljnoj lokaciji uz rijeku Nidelva, hotel Radisson Blu Royal Garden samo je nekoliko minuta šetnje udaljen od trga Torvet, glavnog sastajališta na kojem se održavaju sva posebna događanja, od prodajnih štandova i festivala hrane ljeti do božićnog sajma zimi. Ovaj pitoreskni smještajni objekt ima certifikat Green Key organizacije FEE te upotrebljava svježe, lokalne namirnice za sve obroke koje poslužuje u svojem restoranu 73 Bar & Restaurant. Gosti bi obavezno trebali posjetiti i 26 North Restaurant & Bar smješten u objektu, kako bi isprobali moderan nordijski jelovnik „à la carte", koji se ponajviše sastoji od sezonskih i lokalnih namirnica.

Utrecht, Nizozemska

Utrecht je po veličini četvrti grad u Nizozemskoj i neki ga vide kao ugodniju alternativu Amsterdamu. Putnici mogu uživati u prekrasnom pogledu na grad iz kanua dok veslaju kroz jedan od brojnih kanala. Uz 91 %* putnika koji su svoje iskustvo poboljšali unajmljivanjem bicikla, Utrecht je savršen grad za one koji traže ekološki prihvatljivu alternativu prijevozu, zahvaljujući jednostavnosti kojom mogu unajmiti bicikl i voziti po pristupačnom gradu. Treba spomenuti da Utrecht ima jedno od najvećih parkirališta za bicikle na svijetu, odmah pored glavnog željezničkog kolodvora, a grad se trudi izgraditi još biciklističkih staza. Ako vam je šetnja ulicama grada privlačnija, ovaj pješački obilazak grada uz igru na pametnom telefonu genijalna je alternativa uobičajenim ponudama jer će putnici imati priliku obići neke od najpopularnijih gradskih znamenitosti, od tornja katedrale Domtoren do prve robne kuće u Nizozemskoj, Winkel van Sinkel, a sve to dok rješavaju zagonetke na svojim mobilnim uređajima. Posjetitelji mogu istražiti brojne parkove i vrtove koje grad nudi, uključujući Máximapark u neposrednoj blizini grada, ili se diviti drevnim biljkama u botaničkom vrtu.

Gdje boraviti: Grand Hotel Karel V nudi opuštajuće ozračje usred mirnih vrtova i terasa u samom srcu Utrechta. Objekt je dobio certifikat Green Key organizacije FEE za optimalan izbor opreme i upravljanja energijom, kao što je korištenje ekološki prihvatljivih proizvoda u sklopu usluga čišćenja i provedbe odvajanja otpada korištenjem privremenog skladišta bez uzrokovanja smetnji u susjednom okolišu. Najveći će sladokusci u sklopu hotela posjetiti izvrsni restoran Karel 5, nagrađen Michelinovom zvjezdicom. Kuhinja ima nevjerojatnu kulinarsku ponudu koja gurmane u blizini i nadaleko poziva na gastronomsko iskustvo. Svaki proizvod koji kuhari koriste potječe od lokalnih i regionalnih dobavljača.

Monterey, Sjedinjene Američke Države

Obalni grad Monterey poznat je po tipičnim kalifornijskim krajolicima: zamislite se u uvalama okruženima čempresom, na dramatičnim liticama i bijelim pješčanim plažama. Monterey je često popularno odredište za one koji putuju autocestom uz obalu Pacifika, a posjetitelje privlači bogatom poviješću, kao jedan od najstarijih gradova Kalifornije, te bogatim biljnim i životinjskim svijetom. Postao je i privlačno središte ekološki prihvatljivog turizma, s lokalnim inicijativama koje osiguravaju uravnoteženo i održivo turističko gospodarstvo u tom području, od održavanja biljnog i životinjskog svijeta naporima za očuvanje, do pripreme hrane od lokalnih namirnica u mnogim tamošnjim restoranima. Monterey je dom vodenim životinjama kao što su vidre, kitovi i morske ptice, kojima se gosti mogu diviti u njihovu prirodnom okruženju. Ljubitelji životinja mogu saznati više o lokalnom biljnom i životinjskom svijetu u dvosatnom pješačenju s vodičem, u kojem će otkriti netaknute krajolike ove obalne države. Vođena šetnja prirodom Point Lobos samo je nekoliko minuta vožnje udaljena od središta Montereya.

Gdje boraviti: posjetitelji Montereya iskusit će ljepotu okolnih krajolika u obalom nadahnutim smještajnim jedinicama i apartmanima hotela Portola Hotel & Spa. Objekt je smješten na dobroj lokaciji i idealan za istraživanje Montereya pješice, a u blizini se nalazi i staro ribarsko pristanište Old Fisherman's Wharf, gdje možete uživati u svježim plodovima mora i vrućoj ribljoj juhi. Objekt također ima američki certifikat Green Building Council LEED® za hotele koji su prepoznati po mjerama koje poduzimaju kako bi gostima ponudili održiviji boravak, kao što je korištenje LED rasvjete u cijelom objektu. Hotelski restorani, Club Room, Jacks Monterey i pivnica Peter B's poslužuju jela iz domaće organske kuhinje, za one koji se žele okrijepiti nakon što ogladne od silnih razgledavanja.

Baie Sainte Anne, Sejšeli

Objekt Bae Sainte Anne smješten je na otoku Praslin, u savršeno slikovitoj tropskoj prašumi, a putnike poziva na šetnju kroz netaknut bijeli pijesak i plivanje u kristalno čistoj vodi. Posjetitelji mogu obići pomorski nacionalni park St Anne, prvo zaštićeno morsko područje na jugozapadu Indijskog oceana, a zatim se zabaviti roneći oko zaštićenih koraljnih vrtova, gdje mogu vidjeti brojne vrste riba. Putnici mogu uroniti i u lokalnu kulturu šetnjom kroz starinsko selo, kušanjem kreolskih delicija ili posjetom jednom od lokalnih kafića i upoznavanjem gostoljubivih mještana. Ova staza kroz prirodu Le Ravin de Fond Ferdinand nudi sjajan izlet za upoznavanje prirodnog okruženja zapanjujućeg rezervata prirode u Praslinu. Srednje intenzivna šetnja duga približno 2 kilometra pruža slikovit pogled na 5 okolnih otoka, uključujući La Digue i Mahe.

Gdje boraviti: idealno smješten uz jednu od najljepših plaža na svijetu, Raffles Seychelles savršen je resort za uživanje u bezbrižnoj i nenametljivoj ljepoti života na otoku. Otvorene prema prirodnom okruženju, vile pružaju pogled na najljepše dijelove Sejšela kao što su planinski vrhovi, a imaju i vrtove s potpunom privatnošću. Toplina i gostoljubivost osoblja pružaju neopisivo prijateljsku atmosferu u ovom objektu Booking.com-a u sklopu programa Travel Proud. Objekt ima i oznaku održivog turizma na Sejšelima jer je misija resorta diljem posjeda ponovno zasaditi nekoliko endemskih i autohtonih biljnih vrsta kako bi obnovili prirodnu ljepotu lokacije koja je opustošena u požaru prije 11 godina. Spa centar Raffles nudi 13 različitih vrsta tretmana, a svi koriste što održivije proizvode. Tako se gosti mogu opuštati u otvorenom utočištu s prekrasnim pogledom na more ili u skrovitoj dubini šume radi savršene privatnosti.

Cork, Irska

Poznat kao drugi po veličini grad u Irskoj, Cork je cijenjen po svojim čarobnim geografskim karakteristikama: od surovih obala do širokih dolina, ovo je odredište prepuno izvanredne ljepote. Još je impresivnije priznanje koje je grad primio od Europske komisije kao jedan od prvih 100 gradova koji su predvodili klimatsku neovisnost te za svoju predanost u podržavanju svojih zajednica u borbi protiv klimatskih promjena, čime je svojim građanima osigurao dobru kvalitetu života. Putnike koji cijene bujno zelenilo i panoramski krajolik oduševit će obilazak nacionalnog parka Ring of Kerry & Killarney s vrtovima, parkovima i primamljivim zelenim površinama na svakom koraku. Obilazak obuhvaća spektakularnu vožnju oko irskih visoravni koje obuhvaćaju neke od najviših planina u zemlji, kao i netaknuta jezera. Cork je poznat i kao glavni grad irskih gurmana. Njegova je Engleska tržnica najstarija u Europi i savršena za posjetitelje koji žele uživati u lokalnim delicijama kao što su tripice i krvavice poznate kao „drisheen".

Gdje boraviti: iskusite sve najbolje što Cork pruža boravkom u hotelu Montenotte koji gostima nudi svijetle i moderne sobe s prekrasnim pogledom na grad. Taj objekt ima ekološku oznaku Green Hospitality koju je dobio za etičko poslovanje, kao što je obilje zelenih površina koje omogućuju povezivanje s prirodom. U restoranu Panorama u sklopu objekta gosti mogu uživati u ukusnim jelima, a u sezonskim jelima poslužuju se svježi sastojci u kombinaciji s domaćim irskim namirnicama. Uživanje u vrhunskoj hrani oplemenjuje prekrasan pogled na luku Cork, koja je poznata kao druga po veličini prirodna luka na svijetu nakon luke u Sydneyu.

Göteborg, Švedska

Göteborg je, nakon glavnog grada Stockholma, po veličini drugi grad u Švedskoj. To je podcijenjeno odredište kojemu je održivost na prvom mjestu, a grad je sedam puta zaredom rangiran kao najodrživije odredište na svijetu prema Globalnom indeksu održivosti odredišta. Procjenjuje se da 95 % grada upotrebljava obnovljivu energiju, a putnici koji žele putovati uz očuvanje energije cijenit će priliku da otkriju grad na ekološki prihvatljiv način zahvaljujući biciklističkom obilasku Göteborga koji uključuje glavne atrakcije poput geteborškog muzeja umjetnosti i obale Sjevernog mora. Njegova lokacija u blizini luke proslavila ga je po vrhunskim morskim plodovima pa je savršen za gurmane koji će znati cijeniti kulinarsku umjetnost svjetske razine u restoranima s Michelinovim zvjezdicama duž glave gradske ulice.

Gdje boraviti: otkrijte Göteborg dok boravite u hotelu Royal. Taj objekt ima certifikat Green Key organizacije FEE, a usto je i najstariji hotel u gradu, sagrađen još 1852. Goste će oduševiti činjenica da je u smještajnim jedinicama i dekoru povijest još uvijek sačuvana, što im omogućuje povratak u prošlost. Objekt se nalazi na jedinstvenoj lokaciji koja vjerno dočarava povijest. Glavni željeznički kolodvor u Göteborgu, glavna gradska ulica poznata kao Avenyn i zabavni park Liseberg udaljeni su samo nekoliko minuta hoda.

Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong je ispunjen zadivljujućim neboderima, živahnim uličnim tržnicama i multikulturnim stanovništvom koje ga, očekivano, obogaćuje nizom različitih jela. Još je značajnija predanost ovog odredišta poticanju ekološki svjesnog okruženja, od prioritiziranja zelenih zgrada koje osiguravaju da strukture i procesi budu ekološki prihvatljivi, pa sve do borbe protiv emisija ugljika. Tri četvrtine Hong Konga sačinjavaju zeleni parkovi i rezervati prirode pa je taj grad san svakog putnika koji uživa u prirodi. Usto nudi i neke od najboljih pješačkih staza u Aziji, kao i priliku da se divite prekrasnom horizontu ako imate ulaznicu za Sky Terrace 428 s kojom posjetitelje do najviše gradske terase s vidikovcem prevozi legendarna uspinjača Peak Tram, koja potječe iz 19. stoljeća.

Gdje boraviti: uživajte u boravku u hotelu Grand Hyatt Hong Kong. Taj hotel s 5 zvjezdica nalazi se nasuprot kultnoj luci Victoria, koja Hong Kong razdvaja od poluotoka Kowloon. Ovaj objekt nudi prostrane i suvremene sobe s vrhunskim sadržajima dok istovremeno pruža prekrasan pogled na luku. Gostima će biti drago da ovaj objekt ne ugrožava održivost radi luksuza. Zato je poduzeo niz inicijativa da svojim gostima ponudi održiviji boravak, uključujući smanjenje otpada gdje god je to moguće, eliminiranjem plastike za jednokratnu upotrebu i usmjeravanjem viška hrane lokalnoj dobrotvornoj organizaciji koja se protiv gladi bori dostavom sigurne hrane onima kojima je potrebna.

Akumal, Meksiko

Nazvan po majanskom izrazu za „mjesto kornjača", Akumal u meksičkoj državi Quintana Roo nezaobilazno je odredište za ljubitelje morskog biljnog i životinjskog svijeta te savršeno za 51 %* globalnih putnika koji su upoznati s očuvanjem biološke raznolikosti i prirodnih staništa povezanih s održivosti u putovanjima. Ovaj priobalni grad dio je zaštićenog područja na poluotoku Yucatán, a nudi kristalno čisto more, bijele pješčane plaže te obilje koralja i morskih organizama. Premda su u prošlosti turistički rezultati i prekomjeran razvoj grada štetno utjecali na kornjače istog imena, ovo je odredište odnedavno prihvatilo očuvanje prirode i ekološki prihvatljiv turizam kako bi omogućilo suživot svojih posjetitelja i morskog ekosustava. Lokalna zajednica dodatno podržava te ugrožene zelene morske kornjače putem inicijativa za očuvanje, a uz postojeća pravila o zaštiti priobalja sada postoje i ograničenja za lokalne vodiče i obilaske, kao i pravila za ronioce kako bi bolje sudjelovali u zaštiti te vrste. Osobe zainteresirane za održavanje i očuvanje morskih biljaka i životinja mogu posjetiti i obližnju lokaciju svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, rezervat biosfere Sian Ka'an. Posjetitelji će uz stručne vodiče istražiti različite priobalne i morske ekosustave koje nastanjuju dupini, morske krave, razne vrste ptica i mnogo više.

Gdje boraviti: putnicima u potrazi za luksuznim odmorom s pogledom na mirnu plažu Akumala objekt Secrets Akumal Riviera Maya - samo za odrasle nudi komadić raja na rivijeri Maja. Posjetitelji se vijugavim stazama u sklopu objekta mogu prošetati do vlastitog dijela plaže od bijelog pijeska. Ovaj je resort pokazao veliku predanost održivosti. Njegovi djelatnici imaju misiju aktivnih zagovaratelja okoliša, morskog života i lokalne zajednice te su za svoja nastojanja dobili certifikat Preferred by Nature.

Vancouver, Kanada

Vancouver je poznat po netaknutom šarmu i kulturnoj raznolikosti te živi i diše na otvorenom, uključujući izobilje parkova kao što je poznati park Stanley s legendarnim morskim zidom i plažama s pogledom na planine prekrivene snijegom. Zahvaljujući jednostavnom pristupu planinama, šumama i vodenim tokovima, gosti mogu uživati u aktivnostima kao što su pješačenje, skijanje, vožnja kajaka, pa čak i promatranje kitova. Vancouver ozbiljno shvaća održivost putem ekoloških inicijativa kao što su Akcijski plan za najzeleniji grad i Strategija obnovljivih izvora, čiji je cilj korištenje 100% obnovljive energije do 2050. Ako gosti tijekom boravka žele doći do zadivljujućih novih visina, ova vožnja žičarom „Sea to Sky" u Squamishu fantastičan je izlet koji žičaru vodi sve do 884 metra nadmorske visine pa se putnici mogu diviti nevjerojatnom pogledu na okoliš, uključujući zvučne fjordove Howe Sound, park s vodopadom Shannon Falls i područje za penjače na stijene Squamish Chief.

Gdje boraviti: luksuzan i moderan hotel smješten u centru Vancouvera, Fairmont Pacific Rim, savršeno je boravište za svakog posjetitelja. Okružen prekrasnim pogledom na planine i luku, hotel odražava živahnu društvenu scenu Vancouvera kroz umjetničke interijere, ali usto odaje počast dubokoj povezanosti s prirodnim okruženjem. Kada gosti dođu u ovaj objekt u sklopu Booking.com-ova programa Travel Proud, koji ima i globalni ekološki certifikat Green Key, dočekat će ih gostoljubivo osoblje u vrtu s terasom za ugodnu dobrodošlicu. Hotelski restoran Botanist nadahnut je načelima botanike, a poslužuje jela s namirnicama iz organskog uzgoja.