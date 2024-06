5 uzbudljivih alternativnih odredišta

Umjesto uobičajenih turističkih meka kao što su Pariz, London, Tokio, Barcelona i Bangkok želite posjetiti neko malo manje poznato, ali podjednako uzbudljivo odredište? Budući da je za više od polovice (62 %)* hrvatskih putnika motivacija za putovanja želja da posjete mjesta koja još nisu posjetili, Booking.com je analizirao svoje podatke o preporukama putnika da bi otkrio alternativna odredišta koja vrijedi otkriti jer nude sličnu atmosferu, iskustva i razinu uzbuđenja, ali s manje gužve**.

Lyon, Francuska

Premda prilikom posjeta Francuskoj na pamet obično prvi pada Pariz zbog svojih čuvenih znamenitosti kao što su Eiffelov toranj i Louvre, putnici će podjednako uživati ako posjete Lyon, koji se nalazi jugoistočno od Pariza, a može se pohvaliti sličnim spektakularnim atrakcijama i slikovitim ulicama savršenim za šetnje gradom. Ta užurbana metropola u regiji Auvergne-Rona-Alpe očarat će posjetitelje svojom prekrasnom arhitekturom, čiji su najistaknutiji primjeri rimski amfiteatar Amphithéâtre des Trois Gaules i srednjovjekovne dekoracije u četvrti Vieux Lyon (Stari Lyon). Dok ste tamo, odvojite malo vremena da biste saznali više o povijesti tog odredišta i pođite na pješački obilazak četvrti Vieux Lyon, na kojem ćete saznati sve, od toga kako je Lyon postao svjetska prijestolnica svile do toga kako je stekao svoju zavidnu kulinarsku reputaciju. Zatim se opustite u nekom od brojnih kafića ili restorana ugodne atmosfere u kojima se poslužuje autentična kuhinja Lyona, kao što su okrepljujuća juha od luka i suhomesnati proizvodi.

Gdje boraviti: bolje upoznajte ovaj iznimni grad tijekom boravka u objektu Les Suites de l'Ile Barbe. Ovaj je kompleks apartmana s pet zvjezdica samo deset minuta udaljen od centra Lyona. Okruženi zelenilom, gosti mogu uživati u udobnosti klimatiziranih jedinica, od kojih neke imaju terasu ili balkon s pogledom na rijeku ili vrt. Gostima koje zanimaju zdravlje i wellness svidjet će se što objekt nudi satove joge i fitnessa, baš kao i mogućnost iznajmljivanja bicikla radi istraživanja okolice.

Bristol, Engleska, Ujedinjeno Kraljevstvo

Želite se odmoriti od gužvi na ulicama Londona i otići na neko mirnije, ali podjednako zanimljivo mjesto? Razmislite o Bristolu. Smješten na jugozapadu Engleske i poznat kao jedina Zelena prijestolnica Europe u Ujedinjenom Kraljevstvu, ovaj lučki grad putnicima nudi brojne sadržaje, posebice za one koje zanimaju umjetnost, glazba i kultura. U Bristolu će svatko pronaći nešto za sebe, od poznatih mjuzikala i nastupa stand-up komičara u kazalištu Bristol Hippodrome do lokalnih muzeja i umjetničkih galerija s prikazima prirodnih ljepota tog područja. Još je uzbudljivija mogućnost istraživanja i boljeg upoznavanja njegove povijesti i sadašnjosti uz neobične stare predmete, filmove i fotografije u muzeju M Shed. Oni koji više vole razgledavanje, nakon jednosatne vožnje do susjednog Batha moći će uživati u obilasku brodom uz Prosecco s razgledavanjem čuvenih znamenitosti, kao što su Opatija Bath i katolička crkva sv. Ivana Krstitelja, tijekom vožnje rijekom Avon.

Gdje boraviti: prekrasno obnovljen objekt Hort's Townhouse nalazi se u središtu Bristola i šarmantno je mjesto za odmor. Nakon cjelodnevnog razgledavanja gosti se mogu opustiti u ugodnoj sobi na izvrsnoj lokaciji samo nekoliko minuta hoda udaljenoj od popularnih atrakcija kao što su bristolski zoološki vrt i trgovački centar Cabot Circus.

Fukuoka, Japan

Premda je Tokio poznat po svojim užurbanim ulicama, koje su savršene za promatranje ljudi, razgledavanje, kušanje ukusne hrane i vrhunski šoping, putnici koji razmišljaju o uzbudljivom putovanju u grad s mirnijom atmosferom trebali bi posjetiti Fukuoku. Ovaj je grad opuštene atmosfere smješten na sjevernoj obali otoka Kyushu poznat po drevnim hramovima, prirodnim krajolicima, prekrasnim plažama i uzbudljivom noćnom životu. Ljubiteljima wellnessa svidjet će se atrakcije kao što je Manyo No Yu Onsen, gdje mogu uživati u tradicionalnim japanskim ritualima kupanja u nekom od bazena s prirodnom mineralnom vodom. Osim toga, putnici mogu poboljšati svoj boravak dodatnim uslugama za okrepu duše, kao što je tretman vrućim kamenjem u spa centru ili švedski stol s velikim izborom ukusnih jela za doručak. Poslije turisti mogu istražiti druge jedinstvene lokacije koje ovo manje poznato odredište bogate povijesti nudi. Ovaj je personalizirani privatni pješački obilazak Fukuoke odličan za otkrivanje popularnih lokalnih atrakcija i skrivenih dragulja, kao što su dvorac Fukuoka i park Maizuru, nakon čega slijedi šetnja gradskim ulicama prepunim života.

Gdje boraviti: otkrijte nabolje što Fukuoka nudi tijekom boravka u objektu Miyako Hotel Hakata. Smješten u središtu grada, ovaj objekt ima moderan pristup hotelskom smještaju, što je vidljivo u njegovim impresivno čistim, svijetlim i prozračnim jedinicama. Goste posvećene brizi o vlastitom tijelu i duhu oduševit će činjenica da te jedinice uključuju udobne pidžame i papuče koje mogu navući nakon uživanja u toploj kupki. U skladu sa svojom posvećenošću udobnosti i praktičnosti, hotel omogućuje jednostavan pristup četvrti Tenjin, koju od kolodvora Hakata dijeli samo kratka petominutna vožnja podzemnom željeznicom. U toj četvrti, koja je poznata kao modno središte Fukuoke, nalazi se podzemni trgovački centar s buticima i restoranima.

Bilbao, Španjolska

Razmišljate o posjetu nekom drugom gradu u Španjolskoj osim Barcelone, ali želite doživjeti istu kombinaciju svega povezanog s umjetnošću, kulturom i kulinarstvom? Grad za vas mogao bi biti Bilbao. Naravno, ništa ne može nadmašiti njegovu bogatu arhitektonsku povijest, čiji je primjer muzej Guggenheim, u kojemu se nalaze i neke od najboljih zbirki umjetnina 20. i 21. stoljeća. Osim legendarne arhitekture, ovo se odredište može pohvaliti okrepljujućom baskijskom kuhinjom. Zastupljeno je sve, od mesa na žaru do lokalnog specijaliteta marmitaka, brudeta od tune s krumpirom, čilijem i lukom. Gurmane će oduševiti i ovaj tečaj pripremanja baskijskih pintxosa i tapasa u Bilbau, na kojem će se upoznati s pripremom tradicionalnih baskijskih tapasa, koje će na kraju moći i kušati. Putnici koji se teško umaraju mogu poći na povijesni obilazak Bilbaa i bolje upoznati njegovu bogatu povijest. Ondje će imati priliku istražiti povijesne lokacije uz vodiča koji će ih upoznati s lokalnom kulturom i tradicijom.

Gdje boraviti: opustite se u objektu Radisson Collection Bilbao, u kojem gosti mogu uživati u prvoklasnoj ugostiteljskoj usluzi, bilo u restoranu u sklopu objekta u kojem se poslužuje „à la carte" doručak ili u otmjenom baru u kojem se poslužuju vrhunski kokteli. Posjetiteljima koji žele saznati više o Bilbau svidjet će se što ovaj objekt nudi pomoć u obliku organiziranja panoramskih pješačkih obilazaka, razgledavanja i kupnje karata na svom pultu za organiziranje izleta.

Hanoi, Vijetnam

Tražite alternativu popularnom Bangkoku, koju krase mirna okolica, mjesta za duhovnu obnovu i prekrasne plaže? Grad za vas mogao bi biti Hanoi. Glavni grad Vijetnama idealan je za putnike koji vole kvalitetan wellness odmor, ali i odredišta kojima ne manjka živosti. Ništa ne može nadmašiti živost uzbudljivih uličnih sajmova u Hanoiju na kojima se prodaju lokalni specijaliteti. Budući da je više od pola (56 %)*** hrvatskih putnika više nego prije željno saznati više o „nezaobilaznim delicijama na odredištu", ovaj je obilazak s istraživanjem ulične hrane u pratnji vodiča odličan za istraživače kulinarskih blaga željne uživanja u lokalnim jelima. Putnicima će biti dostupan informirani vodič koji će ih upoznati s poviješću hanojske ulične hrane te sastojcima i začinima zbog kojih je tako ukusna. Želite saznati više? Ovaj cjelodnevni obilazak Hanoija pruža vam jedinstvenu priliku da istražite grad s njegovim lokalnim stanovnicima i iz prve ruke upoznate njihove običaje i tradiciju. Uz dobro informiranog turističkog vodiča mogli biste posjetiti i jezero Hoan Kiem, poznato po svom prekrasnom krajoliku i opuštenoj atmosferi, te Hram književnosti, poznat po tome što je bio prvo nacionalno sveučilište u Vijetnamu.

Gdje boraviti: u srcu Hanoija nalazi se objekt Old Quarter View Hanoi Hostel s jedinicama s prekrasnim pogledom na grad. Goste će oduševiti izvrsna lokacija tog objekta u blizini popularnih atrakcija i restorana, a pustolovnim će se putnicima svidjeti njegova blizina živopisnim noćnim sajmovima na kojima se može kupiti sve od lokalnih rukotvorina i odjeće do suvenira i primamljive ulične hrane.