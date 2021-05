7 super prijedloga putovanja za ljubitelje Eurosonga

U posljednjih 18 mjeseci morali smo se odvojiti od ljudi, mjesta i zanimacija koje volimo, pa su se tako, zbog ograničenja putovanja, mnogi planovi otkazali i brojna događanja odgodili. Prošlogodišnji Eurosong nije bio iznimka. Nedostajalo nam je ovo pomalo neobično natjecanje na kojem Europa i Australija nastupaju na istoj pozornici. No, ove su nam se godine unikatne pjesme, vatreni nastupi i legendarni rekviziti vratili u punom sjaju.

I dok možda još neko vrijeme nećemo moći otputovati u omiljena odredišta, Eurosong 2021. ponovno je otvorio vrata Europe svima. Za sve one koje je povodom ovog glazbenog natjecanja ulovila želja za putovanjem, Booking.com, službeni partner Eurosonga 2021., sastavio je popis odredišta i smještajnih objekata inspiriranih nekim od ovogodišnjih natjecatelja.

Hrvatska, „Tick Tock"

Hrvatska predstavnica Albina bez sumnje je dobro rasplesala gledatelje diljem svijeta izvevši svoju hit pjesmu 'Tick Tock'. A svim stranim i domaćim turistima, koji baš kao što pjesma kaže „odbrojavaju vrijeme" kada mogu otići na svoje sljedeće putovanje, Booking.com predlaže posjet starom gradskom satu na Narodnom trgu, poznatijem kao Pjaci u Splitu. Ovaj često fotografirani sat nalazi se među živopisnim ulicama Albininog rodnog grada koji će sigurno oduševiti sve posjetitelje.

Gdje boraviti: Na svega nekoliko minuta hoda od predivnog sata nalazi se Hotel Agava Split, koji svojim gostima nudi vrhunski i luksuzni smještaj. Zahvaljujući elegantnom dizajnu ovog objekta, posjetitelji će poželjeti da vrijeme stane dok uživaju u njegovu predivnom okruženju, a zanimljivo je da se upravo parovima najviše sviđa ova lokacija kojoj daju visoku ocjenu za boravak u dvoje.

Australija, „Technicolour

Ove godine Australiju je predstavljala Montaigne s pjesmom 'Technicolour', a svi oni koji su pronašli inspiraciju u njezinim šarolikim tekstovima i otkačenom nastupu te poželjeli potražiti vlastiti kaleidoskopski boravak u zemlji na dalekom jugu neće ostati razočarani vedrim modrim nebom, zlatnim pijeskom i zagasitom žutom bojom predivnih i raznolikih krajolika koje ova zemlja pruža.

Gdje boraviti: Svi ljubitelji boja trebali bi razmisliti o boravku u objektu Notel u Melbourneu. Ovaj elegantni hotel na krovu zgrade nudi smještaj u kromiranim prikolicama postavljenim pred zidom s jarkim bojama. Kada uđu u prikolicu, goste očekuju opuštajući bijeli i pastelni tonovi uz koje se mogu opustiti nakon napornog dana provedenog istražujući sve ono što Melbourne nudi.

Portugal, „Love is on my side"

Sve romantičare među nama sigurno je oduševio soul sastav The Black Mamba koji izvode pjesmu s ljubavnom tematikom. Svi oni koji vole snažne vokale i milozvučne tonove potajno se nadaju da će njihovo iduće putovanje biti ispunjeno sličnom razinom romantike.

Gdje boraviti: Osobe željne ljubavi oduševit će Portugal i objekt Sintra koji ima visoke ocjene posjetitelja Booking.com-a u kategoriji romantike. Teško je ne zaljubiti se u njegovu šaroliku arhitekturu okruženu zelenim brežuljcima. Kako biste u potpunosti mogli upiti raskošan ugođaj ovog zaljubljenog grada preporučujemo vam boravak u objektu Sintra Marmoris Palace. Ovaj dvorac iz 19. stoljeća nudi panoramski pogled na Park prirode Sinstra Cascais i okružen je bujnim vrtovima u kojima posjetitelji mogu šetati držeći se za ruku s voljenom osobom.

Grčka, „Last Dance"

Ljubitelje plesa podigla je na noge Stefania s pjesmom 'Last Dance' pa makar to bilo u njihovom vlastitom dnevnom boravku. Za sve one koji žele da ples potraje što duže, glazba uživo svakako je neophodna kada razmišljaju o svom odredištu iz snova za putovanja.

Gdje boraviti: Svim putnicima koje je inspirirao Stefanijin nastup i koji na svom idućem odmoru žele zaplesati, živahni Solun bit će poput glazbe za njihove uši. Uz visoke ocjene putnika Booking.com-a u kategoriji glazbe uživo, ova je živahna morska luka također poznata po svojim festivalima i kulturnim događanjima. Boravak u objektu The Caravan idealno je mjesto za sve one koji žele da taj „posljednji ples" nikada ne završi. Iz ovih šarmantnih apartmana pruža se pogled na grad i krasi ih otmjeno uređenje te su savršeno polazište za istraživanje i povratak nakon noći provedene u uživanju u lokalnoj sceni glazbe uživo.

Litva, „Discotheque"

Grupa The Roop svima je rekla da mogu 'zaplesati sami' predstavljajući Litvu na Pjesmi Eurovizije 2021., s pjesmom 'Discotheque'. A svi oni koji žele uvježbati nove plesne pokrete uz ovu zaraznu pjesmu, svakako bi trebali dodati objekt Palanga na svoj popis želja. Ovo se odredište nalazi među onima u Litvi koje putnici Booking.com-a preporučuju za obilazak klubova i ovaj obalni resort ljeti gori od posjetitelja koji ovamo dolaze partijati.

Gdje boraviti: Bilo da želite posjetiti jedan od klubova u kojima svira moderna glazba za ples do zore ili pak namjeravate obilaziti barove u jednoj od glavnih ulica u Palangi, objekt Amberton Green Apartments Palanga savršen je drugi dom u koji se možete vratiti. Ovaj otmjeni smještajni objekt čak ima i prostran unutarnji bazen s hidromasažnom kadom, saunom i parnom kupkom za opuštanje mišića nakon noći provedene na plesnom podiju u jednom od čuvenih klubova u Palangi.

Poljska, „The Ride"

Grupa RAFAł povela je ljubitelje Eurosonga na vožnju sa svojom pjesmom 'The Ride', a ako i vi razmišljate o tome da nosite sunčane naočale u zatvorenom prostoru na putovanju u Poljsku, zašto se ne biste pobrinuli za to da vaša vožnja ('ride') dok ste ondje prođe što bezbrižnije. Među poljskim odredištima s visokim ocjenama za praktičan javni prijevoz nalazi se i Wroclaw. Četvrti grad po veličini u Poljskoj proteže se na 12 otoka povezanih sa 130 mostova, koji omogućuju neometan prijevoz za sve putnike koji su krenuli u obilazak grada.

Gdje boraviti: Osim praktičnog prijevoza tijekom vašeg boravka, objekt PURO Wrocław Stare Miasto nudi uslugu prijevoza iz/do zračne luke kako bi vam i taj dio putovanja bio praktičan. Ovaj moderni hotel nalazi se na dobroj lokaciji u samom centru grada, savršen je za sve one koji žele razgledati male figurice patuljaka ('krasnale') koje su raštrkane po ulicama grada.

Latvija, „The Moon is Rising"

Ako su vas snažni vokali Samante Tine potaknuli da i vi posjetite Latviju, zašto ne biste otišli na putovanje na kojemu se možete diviti čarima zvjezdanog neba? Jurmala je jedno od odredišta u Latviji koje putnici Booking.com-a preporučuju za promatranje zvijezda. No, ovo obalno odredište nije poznato samo po promatranju zvijezda, već i po svojoj prirodi i miru te rezervatu divljih životinja, močvarama, jezerima i šumama koji stvaraju umirujući ugođaj (i smanjuju svjetlosno onečišćenje!). Obližnja plaža popularno je mjesto za opuštanje, a možda i za promatranje izlaska mjeseca.

Gdje boraviti: Jurmala je poznata po svojoj drvenoj arhitekturi te sadrži predivne smještajne objekte kao što je Villa Alvīne Family Apart-Hotel. Ovaj aparthotel nudi sve ono najpotrebnije što bi posjetitelji mogli poželjeti, a udaljen je svega kratku šetnju od slikovitih plaža.