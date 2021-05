Što je ključno za ljubav?

Želite ljubav? Naravno... Želite seks? O da, i to. A skladan obiteljski život? E, to svi želimo najviše, no koje su nam karakteristike potrebne, a bogami i vještine, kako se sve to skupa skladno složilo? Sad ćemo vam reći...

Čini se da je jedan od ključnih faktora zdravih obiteljskih i romantičnih odnosa psihološka fleksibilnost. Kada se u odnosu jave izazovi i problemi, fleksibilnost može spasiti vezu od pucanja.

Ovaj zaključak donesen je na temelju metaanalize, odnosno analiziranjem prethodno obavljenih istraživanja. U ovom slučaju, metaanaliza obuhvatila je 174 studije o vezama koje su uključivale ukupno 43.952 osobe.

"Jednostavno rečeno, metaanaliza ističe da promišljenost i emocionalna flaksibilnost u teškim situacijama ne samo poboljšava živote pojedinaca, već jača i obogaćuje njihove bliske veze", poručio je psiholog Ronald Rogge sa Sveučilišta Rochester u američkoj državi New York.

>> Deset zapovijedi za skladan brak koje trebate prekršiti >>

Rogge i njegova kolegica Jennifer Daks specificirali su neke vještine potrebne za psihološku fleksibilnost kao što je otvorenost prema iskustvima, bilo dobrim ili lošim, kao i svjesnost o sadašnjem trenutku kroz svakodnevni život.

Druge pozitivne vještine uključuju sposobnost proživljavanja misli i osjećaja bez opsesivnog zadržavanja na njima, zadržavanje šire perspektive u teškim trenucima, održavanje veze s dubljim vrijednostima kroz varirajuća raspoloženja te kretanje prema cilju čak i kada osoba naiđe na poteškoće.

Psihološka nefleksibilnost s druge strane obično dolazi od aktivnog izbjegavanja teških misli, iskustava i osjećaja, prolazeći kroz život bez promišljanja i savjesnosti. Još jedan problem je što takve osobe dopuštaju da ih svakodnevni stres odvrati od dubljih prioriteta.

>> Kako izbjeći jedno te iste svađe u vezi ili braku >>

U obiteljskom životu, kognitivna fleksibilnost vodi do više razine kohezije, a u romatničnim odnosima do većeg zadovoljstva i manje konflikata.

Istraživanje se poklapa s rezultatima ranije studije, koju je također proveo Rogge, koja je pokazala da držanje kanala komunikacije otvorenima može značajno utjecati da trajanje veze.

"Rezultati ukazuju na to da supružnike nije potrebno naučiti mnotvo vještina kako bi se snizila stopa razvoda. Možda je dovoljno potaknuti ih da promisl kako se trenutno ponašaju", rekao je Rogge.