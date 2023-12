7 stvari koje usporavaju starenje mozga

Kognitivni pad prirodni je dio starenja, ali nova istraživanja pokazuju da određeni vitamini i minerali mogu igrati ključnu ulogu u očuvanju funkcije mozga i sprječavanju opadanja uzrokovanog starenjem.

Antioksidansi (vitamini C i E) - antioksidansi, poput vitamina C i E, igraju ključnu ulogu u zaštiti mozga od oksidativnog stresa. Oksidativni stres, uzrokovan slobodnim radikalima, može doprinijeti kognitivnom opadanju povezanom sa starenjem. Citrusno voće, bobičasto voće, orašasti plodovi, sjemenke i zeleno lisnato povrće bogati su izvori vitamina C, dok se vitamin E nalazi u namirnicama poput badema, sjemenki suncokreta i špinata.​

B vitamini (B6, B9, B12) - B-vitamini su neophodni za razne funkcije mozga, uključujući sintezu neurotransmitera i održavanje mijelina, zaštitnog omotača živčanih vlakana. Vitamin B6 nalazi se u bananama, krumpiru i peradi, dok vitamin B9 (folat) ima u izobilju u lisnatom povrću, grahu i leći. Vitamin B12, ključan za neurološko zdravlje, prvenstveno se nalazi u životinjskim proizvodima, a nedostaci mogu doprinijeti kognitivnom padu.

Cink - cink je esencijalni mineral koji igra ulogu u sinaptičkom prijenosu i doprinosi strukturi proteina u mozgu. Nalazi se u hrani poput mesa, mliječnih proizvoda, orašastih plodova i mahunarki. Odgovarajuće razine cinka podržavaju cjelokupnu kognitivnu funkciju i mogu doprinijeti neuroprotekciji.

Fosfatidilserin - fosfatidilserin je fosfolipid koji je ključna komponenta staničnih membrana, posebno u mozgu. Ima ulogu u otpuštanju neurotransmitera i proučavan je zbog njegovog potencijala da podrži kognitivnu funkciju. Dok tijelo proizvodi fosfatidilserin, dostupni su i dodaci dobiveni iz soje ili drugih izvora.

Kurkumin - kurkumin, aktivni spoj kurkume, ima snažna protuupalna i antioksidativna svojstva. Istraživanja pokazuju da kurkumin može imati neuroprotektivne učinke, potencijalno smanjujući rizik od kognitivnog opadanja povezanog sa starenjem. Uključivanje kurkume u kuhanje ili uzimanje dodataka kurkumina može pružiti kognitivne prednosti.

Magnezij​ - magnezij je uključen u više od 300 enzimskih reakcija u tijelu, uključujući one povezane s radom mozga. Pomaže u regulaciji neurotransmitera, potiče sinaptičku plastičnost i poboljšava kognitivnu izvedbu. Hrana bogata magnezijem uključuje orašaste plodove, sjemenke, cjelovite žitarice i lisnato zeleno povrće.

Omega-3 masne kiseline - omega-3 masne kiseline, posebice eikosapentaenska kiselina (EPA) i dokozaheksaenska kiselina (DHA), sastavni su sastojci membrana moždanih stanica. Ove masne kiseline pokazuju protuupalna i antioksidativna svojstva, potičući zdravu funkciju mozga. Masna riba poput lososa, oraha, lanenih sjemenki i chia sjemenki izvrstan su izvor omega-3 masnih kiselina. Redovita konzumacija može smanjiti rizik od kognitivnog pada i pridonijeti cjelokupnom zdravlju mozga.

Vitamin D - vitamin D ne samo da je vitalan za zdravlje kostiju, već također igra ulogu u kognitivnoj funkciji. Receptori za vitamin D nalaze se u cijelom mozgu, a odgovarajuće razine mogu podržati neuroprotekciju. Izlaganje sunčevoj svjetlosti prirodan je način za podizanje razine vitamina D, a može se dobiti i iz obogaćene hrane i dodataka prehrani.

Dakle, s godinama bi trebali puno više paziti što i kako jedete ili uzimate sa strane - jer ćete ostati mladi u glavi puno više od vaših kolega i prijatelja!