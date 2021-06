7 namirnica koje psi ne bi smjeli jesti

Ako vaš pas pojede nešto što može biti opasno za njega, kontaktirajte veterinara koji će vam reći što trebate napraviti, savjetuje Apartment guide.

Što se tiče ostalih namirnica, ako niste sasvim sigurni jesu li dobre za psa, radije mu ih nemojte davati.

Alkohol - alkohl na pse djeluje jednako kao i na ljude, a glavna razlika je to što su psi manji pa su čak i manje količine alkohola opasne za njih. Alkohol kod pasa izaziva povraćanje, proljev, vrtoglavicu, poteškoće s disanjem, a u nekim slučajevima može izazvati komu ili smrt.

Češnjak - češnjak je također opasan za pse. Potrebno je više od cijelog češnja da bi se javili problemi, ali ako pas pojede veću količinu češnjaka mogu se javiti isti simptomi kao i kad pojedu luk - anemija, povraćanje, bolovi u trbuhu. Može proći nekoliko dana dok se pojave simptomi pa ako vaš pojede češnjak, obratite posebnu pažnju na njega tijekom nekoliko dana.

Čokolada - čokolada je otrovna za pse i nipošto im je ne biste trebali davati. Ova namirnica ometa metabolizam kod pasa pa onda ne mogu pravilno probavljati hranu. Psi zbog toga mogu povraćati i imati proljev, a ako pojedu velike količine hrane, mogu se javiti napadji i srčani problemi što u konačnici može uzrokovati smrt.

Grožđe - grožđe i grožđice su izuzetno otrovne za pse. Poznato je da kod nekih pasa uzrokuju naglo zatajenje bubrega. Nije sasvim jasno zašto je ovo voće tako opasno za pse, odnosno koja tvar utječe negativno na njih, ali mogu se javiti simptomi kao što su dehidracija, povraćanje, proljev, slabost i problemi s proizvodnjom urina. Grožđe je izuzetno opasno po zdravlje pasa, ali nije fatalno.

Luk - luk može uzrokovati razgradnju crvenih krvnih stanica u psa što u konačnici može dovesti do anemije. Također može uzrokovati želučane probleme, uključujući bol, mučninu, proljev i povraćanje. Kako luk utječe na pse ovisi i količini koju pojedu. Male količine ne predstavljaju problem, ali veće količine mogu biti opasne.

Sladoled - uz sav šećer koji nij - zdrav za pse, sladoled sadrži i laktozu s kojom neki psi imaju problema. Ni šećer ni laktoza nisu uistinu kobni, ali zbog njih se pas može razboljeti.

Trešnje - trešnje sadrže male količine cijanida pa su opasne i za ljude i za pse. Naime, cijand se nalazi u koštici i obično ju je potrebno zdrobiti da bi djelovao. No, teško da će pas ispljuniti košticu nego će ju vjerojatno sažvakati i zdrobiti što će dovesti do ispuštanja cijanida. Ako se to dogodi, imat će poteškoće s disanjem i crvene ili natečene desni što upućuje na trovanje cijanidom.