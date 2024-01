7 čarobnih polarnih odredišta na kojima sunce ne izlazi zimi

Zimi najsjevernija polarna područja svijeta postaju dojmljiva kulisa za avanture na temperaturama ispod nule, savršena za lovce na polarnu svjetlost, ljubitelje prirode i sve koji uživaju u aktivnostima na otvorenom. Tijekom „polarne noći", prirodnog fenomena tijekom kojeg se sunce zimi ne uzdiže iznad obzora, dane karakterizira stalni sumrak, zbog čega krajolik ima ozračje tajanstvenosti. Više od dvije trećine hrvatskih putnika (68%)* putnika u 2024. se na putovanju želi fokusirati na neometano spavanje, a polarna tama pruža im savršenu priliku da se dobro naspavaju. Imajući to na umu, Booking.com, čija je misija svima olakšati da istraže svijet, dijeli sedam čarobnih odredišta u kojima putnici mogu boraviti u udobnom smještaju, koji će im biti baza za istraživanje prekrasne okolne divljine.

Longyearbyen, Svalbard, Norveška

Udaljeni norveški arhipelag Svalbard, smješten na pola puta između kopnenog dijela Norveške i Sjevernog pola, područje je ekstremnih klimatskih uvjeta, dojmljivih ledenjaka i golemih ledenih polja. Njegov glavni grad Longyearbyen, koji je najsjevernije naseljeno mjesto na svijetu i u koji se može doći letom do zračne luke Svalbard, smatra se polazištem do jedne od posljednjih istinskih divljina na svijetu. To je odredište na kojem ima više polarnih medvjeda nego ljudi i gdje putnici između sredine studenog i kraja siječnja mogu doživjeti „polarnu noć", očaravajuće doba godine koje pruža fantastične prilike za promatranje polarne svjetlosti, i dojmljive izlete, uključujući safarije na motornim saonicama i izlete brodom do divljih fjordova i ledenih pećina. U gradu putnici mogu posjetiti Muzej Svalbarda, impresivni muzejski prostor u kojem su izloženi artefakti i informacije o lokalnoj prirodi, ili poći na pješačenje planinom Platåfjellet, čiji krajolik nalikuje površini Mjeseca, i uživati u najboljem pogledu na Longyearbyen. Da biste se opustili, rezervirajte ugodnu večer u planinskoj kući Camp Barentz u podnožju planine Breinosa, gdje možete uživati u arktičkoj večeri oko logorske vatre i pritom saznati sve o polarnim medvjedima.

Gdje boraviti: udobnost i šarm objekta Svalbard Hotell | Polfareren savršeni su za sve koji traže topao i udoban smještaj. Smješten je u središtu Longyearbyena i gosti imaju brz pristup gradu, a sve im je dostupno i u samom objektu, od vrhunskih nordijskih jela pripremljenih od najboljih sezonskih namirnica do točenog piva iz craft pivovare Svalbard i brojnih uzbudljivih izleta i aktivnosti s lokalnim vodičima. Ovaj hotel s Booking.com-ovom oznakom 'Travel Sustainable' ima pravilo nenošenja cipela, koje se temelji na staroj lokalnoj tradiciji, i gostima pruža informacije o lokalnim ekosustavima, naslijeđu i kulturi te smjernice za ponašanje posjetitelja.

Kiruna, Švedska

Najsjeverniji grad Švedske, do kojeg se može doći letom iz Stockholma, može se pohvaliti živopisnom autohtonom laponskom kulturom, svemirskim centrom i najvećim podzemnim rudnikom željezne rude na svijetu. No zimi se događa nešto čarobno te se ova regija pretvara u zimsku zemlju čudesa čiji je udaljeni krajolik prekriven snijegom i obasjan šarenom polarnom svjetlošću. Putnici mogu uživati u širokoj lepezi uzbudljivih aktivnosti, od vožnje saonicama koje vuku sobovi do hodanja s krpljama, i otkrivati drevne šume, golema jezera i planine. Uz najveću koncentraciju smještaja u tom sjeverozapadnom kutku Švedske posjetitelji mogu prenoćiti na nevjerojatnim mjestima, od ugodnih planinskih kuća do prvog hotela načinjenog od leda na svijetu. Snježni festival u Kiruni (koji se održava od 24. do 28. siječnja) posjetiteljima koji dođu u siječnju nudi razne zabavne aktivnosti, od vožnje saonicama koje vuku psi do umjetničkog klizanja, te glazbene nastupe uživo, izložbe slika i natjecanje u izradi skulptura od snijega. Da biste upoznali grad uz pratnju lokalnog vodiča, rezervirajte privatni obilazak Kirune pješice za obitelji, koji se odvija laganim tempom, a obuhvaća najbolji vidikovac na najvišoj planini u Švedskoj, Kebnekaise.

Gdje boraviti: mali obiteljski objekt Máttaráhkká Northern Light Lodge nudi jedno od najboljih iskustava promatranja polarne svjetlosti u Laponiji, a od Kirune ga dijeli samo kratka vožnja. Tijekom dana gosti mogu na najbolji mogući način iskoristiti besplatne skije za skijaško trčanje i krplje te se baviti raznim uzbudljivim aktivnostima, od obilazaka na motornim saonicama do vožnje saonicama koje vuku psi. Navečer se mogu ugodno smjestiti uz kamin ili opustiti u vrućoj kupki u hidromasažnoj kadi ili sauni. Sobe imaju pogled na planine i uređene su po uzoru na tradicionalnu laponsku umjetnost, a tijekom doručka iz objekta se pružaju najbolji pogledi u Kiruni na snijegom prekrivene planinske vrhove i pokojeg soba u prolazu!

Ilulissat, Grenland

Grenland, koji je teritorij Sjeverne Amerike unutar Kraljevine Danske, najveći je otok na svijetu koji nije kontinent. Grenland je zemlja ekstrema sa svojom beskrajnom nenastanjenom ledenom divljinom i očaravajuće toplim ljudima koji žive u skladu s njom. Inuiti su autohtoni narod Arktika i poznati su po svojoj gostoljubivosti, čak i po tome da putnicima otvaraju vrata svojih domova da bi im ponudili grenlandsku kavu (opojnu mješavinu viskija, kave i likera od naranče ukrašenu šlagom). Zahvaljujući ledenoj ploči u središtu otoka i santama leda oko njega, ovo odredište nije nalik nijednom drugom na svijetu. Brodom s Islanda dođite u obalni grad Ilulissat, koji je poznat po impresivnom fjordu uvrštenom na UNESCO-ov Popis svjetske baštine i santama leda pokraj kojih i najveći brodovi izgledaju sićušno. Posjetitelji mogu poći u obilazak brodom ili pak uživati u izletima na motornim saonicama u brda oko grada ili u uzbudljivim izletima tijekom polarne noći do najtamnijih mjesta, gdje će imati najbolju priliku da vide čarobnu polarnu svjetlost.

Gdje boraviti: u modernom objektu Hotel Icefiord, koji se nalazi malo sjevernije od Arktičkog kruga, a od Ilulissata ga dijeli kratka šetnja, iz svake se sobe pruža fantastičan pogled na zaljev Disko i sante leda u njemu, a postoji i mogućnost da kroz prozor ugledate kitove. Gosti se mogu opustiti u prekrasno uređenim sobama i prijeći u bolju jedinicu s većim korovnim prozorima kroz koje polarnu svjetlost mogu gledati iz kreveta. Ovaj hotel s Booking.com-ovom oznakom 'Travel Sustainable' u svom otmjenom restoranu poslužuje grenlandska jela pripremljena od lokalnih namirnica, uključujući svježe ulovljenu ribu, upotrebljava 100% obnovljivu energiju i nudi široku lepezu aktivnosti koje organiziraju lokalni vodiči.

Iqaluit, Kanada

Glavni grad teritorija Nunavut čuven je po snijegom prekrivenim planinama, klimi tundre i bogatoj inuitskoj kulturi, a nalazi se na Baffinovu otoku na sjevernom kraju Frobisherova zaljeva. U živopisnom gradu Iqaluitu naći ćete katedralu sv. Jude u obliku iglua, ogromne skulpture i brojne primamljive restorane i smještaje u kojima se putnici mogu udobno smjestiti i skloniti od hladnoće. Zahvaljujući nevjerojatnoj lokaciji u blizini zaljeva i obližnjim parkovima, posjetitelji mogu promatrati kitove, sobove i arktičke lisice te iskusiti vožnju saonicama koje vuku psi, tradiciju staru 2000 godina u kojoj eskimski psi vuku saonice po arktičkom ledu. Osim toga, putnici imaju neponovljivu priliku vidjeti polarnu svjetlost, koja se smatra najvećom atrakcijom ove regije, a najbolje se vidi od listopada do travnja s bilo kojeg mjesta u blizini objekta Frobisher Inn. Budući da 80% populacije čine Inuiti, jezik inuktitut govori se posvuda i na njemu su napisani ulični natpisi. Posjetite Muzej Nunatta Sunakkutaangit u gradu, u kojem je izložena zbirka inuitskih artefakata i umjetnina, da biste saznali više o toj fascinantnoj kulturi.

Gdje boraviti: nakon aktivnosti tijekom dana opustite se u objektu Aqsarniit Hotel and Conference Centre, koji je u vlasništvu Inuita i gostima pruža priliku da dodatno istraže lokalnu kulturu. Taj objekt s Booking.com-ovom oznakom 'Travel Sustainable', koji od gradskog centra dijeli kratka šetnja, lokalnim umjetnicima pruža platformu za predstavljanje njihovih talenata te nudi široku lepezu obilazaka i aktivnosti u organizaciji lokalnih vodiča, od vožnje saonicama koje vuku psi do vožnje motornim saonicama. Osim svih pogodnosti koje gosti mogu poželjeti za ugodan boravak na toplom i hotelskog restorana koji poslužuje ukusna lokalna jela, hotel ima i odličan položaj u blizini prirodnih čuda teritorijalnog parka Sylvia Grinnell.

Hokkaido, Japan

Otok Hokkaido neraskidivo je povezan sa zimom jer se najsjevernija japanska prefektura između prosinca i veljače pretvara u zimsku idilu zbog ledenih vjetrova koji iz Sibira preko Japanskog mora donose velike količine snijega. Poznat po velikim područjima divljine, drevnim šumama i prirodnim termalnim izvorima, Hokkaido možda službeno nije klasificiran kao polarno odredište, ali klimatski uvjeti, priroda i način života su slični. Ljubitelji skijanja mogu posjetiti planinski resort Niseko, koji je poznat po dubokom suhom snijegu i 1214 hektara uređenih staza, baš kao i po svojim neuređenim stazama, koje su idealne za početnike, iskusne skijaše i sve ostale. Kada se putnici ne spuštaju niz planinu, hodanje s krpljama odličan je način da se upozna Niseko šetnjom kroz snijegom prekrivene šume do zaleđenog jezera Half Moon. U gradu je dostupan impresivan broj barova, kafića i restorana za opuštanje nakon skijanja, a posjetitelji se mogu i zagrijati u nekoj od ugodno toplih geotermalnih kupki (onsen).

Gdje boraviti: uživajte u opuštajućem boravku u objektu Setsu Niseko s pet zvjezdica, koji ima idealnu lokaciju u Niseku s pogledom na Mount Yotei. Zahvaljujući nekim od najboljih restorana i objekata za wellness u području, ovaj je hotel odredište za sebe. Nakon uzbudljivog dana na skijaškim stazama gosti prije kupanja u ljekovitim vodama privatnih onsen bazena mogu uživati u zdjeli vruće ramen tjestenine ili u najsvježijem sushiju sa svježe ulovljenim sastojcima. Osim iznajmljivanja opreme za skijanje, ovaj Booking.com-ov hotel s oznakom 'Travel Sustainable' nudi aktivnosti koje organiziraju lokalni vodiči, od skijanja uz prijevoz snježnim gusjeničarem i skijanja po neuređenim stazama uz pratnju vodiča do jahanja konja.

Nuorgam, Finska

Malo selo Nuorgam uz norvešku granicu na krajnjem sjeveru Finske udaljena je baza koja će putnicima pružiti autentično iskustvo Arktika. U najsjevernijem području Europe nedaleko od Arktičkog oceana putnici zimi mogu uživati u snijegu uz uzbudljive aktivnosti, od vožnje motornim saonicama i izleta s promatranjem sobova do noćnog hodanja s krpljama, safarija s haskijima i pecanja na ledu. Selo ima otprilike 200 stanovnika, uglavnom Laponaca, najstarije kulture u Laponiji, i okruženo je nepreglednom prirodom koja je nevjerojatno raznolika. Južno od tog sela uz rijeku uzdiže se planinsko područje bez vegetacije u području divljine Kaldoaivi, koje je raj za skijaše i planinare sa skrivenim jezerima i drevnim stazama te nevjerojatnim mjestima za gledanje polarne svjetlosti. Osim toga, pruža odlične prilike za promatranje prirode, npr. sobova, norveških leminga, bijelih zečeva, kanadskih jelena i lisica. Tu putnici mogu usporiti i uživati u zraku bogatom kisikom i prirodnim vodama, koji su savršena protuteža užurbanom gradskom životu.

Gdje boraviti: gosti mogu uživati u toplom i gostoljubivom smještaju u obiteljskom objektu Holiday Village Nuorgamin Lomakeskus u šumovitom području u Nuorgaminu, koji je odlična baza za istraživanje arktičke divljine. Rustikalne planinske kuće imaju peći na drva i terase, a bolje jedinice nude privatne saune i prozore od poda do stropa s pogledom na rijeku. Ovaj objekt s Booking.com-ovom oznakom 'Travel Sustainable' poslužuje organska laponska i finska jela s u potpunosti lokalnim sastojcima: losos ulovljen u obližnjoj rijeci Tenojoki te nordijske kupine i šumske gljive ubrane u gorju.

Fairbanks, Aljaska

Malo južnije od Arktičkog kruga nalazi se grad Fairbanks, „zlatno srce" Aljaske, koji ima 33.000 stanovnika i najveće je naseljeno mjesto u krugu od nekoliko stotina kilometara. Taj je grad polazište za legendarne avanture, od vožnje saonicama koje vuku psi do vožnje motornim saonicama. Fairbanks se nalazi neposredno ispod prstenastog područja 'auroralni oval' iznad krajnjeg sjevera, gdje je učestalost pojavljivanja polarne svjetlosti najveća. Rezervirajte gledanje polarne svjetlosti u zgradi Murphy Dome, bivšoj bazi ratnog zrakoplovstva SAD-a na nadmorskoj visini od 880 metara, koji je najbolje mjesto za gledanje plesa polarne svjetlosti na nebu. Posjetitelji se mogu zagrijati u ugodno toploj kupki na izletu s gledanjem polarne svjetlosti i posjetom termalnim izvorima Chena s polaskom iz Fairbanksa uz izbor toplih bazena od mineralnih stijena i uživati u koktelima posluženim u čašama za martini izrađenim od leda u Muzeju leda u Fairbanksu.

Gdje boraviti: obiteljski objekt A Taste of Alaska Lodge, koji od središta Fairbanksa dijeli samo kratka vožnja i koji se prostire na 110 hektara, jamči istinski doživljaj Aljaske. Goste očekuje svjetlucava zimska idila, udaljena dovoljno od gradskih svjetala za gledanje spektakularne polarne svjetlosti i to iz udobnosti planinske kuće u sklopu objekta. Udobne jedinice uređene su u stilu planinske kuće i opremljene su poplunima kućne izrade, a tradicionalne kućice na osami imaju kuhinju i prostrane terase. Gosti mogu uživati u obilnom američkom doručku uz fantastičan pogled na Denali, najviši planinski vrh u Sjevernoj Americi.