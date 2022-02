5 ugljikohidrata skidaju kile

Prirodni ugljikohidrati, kao primjerice cjelovite žitarice, bogati su vlaknima i hranjiviji od onih kojima je oduzet sadržaj vlakana, čak i "bijeli" ugljikohidrati, kaže nutricionistica, imaju svoje mjesto u našoj prehrani.

Naime, u nekim se zemljama, poput Velike Britanije, bijelo brašno mora obogaćivati željezom, kao i hranjivim tvarima tiaminom i niacinom, potrebnim za energiju. Naravno, važna je umjerenost.

Evo kojih je pet ugljikohidrata, prema nutricionistici Rhiannon Lambert, poželjno jesti:

Kruh - koliko pojesti: dvije šnite - nema potrebe protjerivati kruh iz svog života. Prema Rhiannon za to postoji nekoliko opravdanih razloga. "Integralni kruh prepun je hranjivih tvari, uključujući vlakna, vitamine B skupine, antioksidanse i minerale u tragovima. Osim toga, kao ugljikohidrat, odnosno energija koja se sporo oslobađa, može spriječiti nagli pad šećera tijekom dana kada najčešće posežemo za slatkim grickalicama. Kruh također ima prebiotički učinak koji pomaže u održavanju zdrave ravnoteže tijela", kaže Rhiannon.

Krumpir - koliko pojesti: jedan krumpir veličine šake - iako pečeni krumpir prekriven masnoćom možda nije najzdraviji izbor, pokušajte ispeći krumpir i nadopuniti ga vegetarijanskim čilijem ili čak klasičnom kombinacijom graha i sira. Osim toga, korjenasto povrće, poput krumpira, tikvice, repe i pastrnjaka sadrži mnogo škrobnih ugljikohidrata, a svatko bi, kaže nutricionistica, trebao jesti male količine škrobnog povrća.

Jabuke - koliko pojesti: jednu jabuku - ono što bi vas moglo iznenaditi je da jedna mala jabuka sadrži oko 21 g ugljikohidrata, više od, primjerice, količine koja se nalazi u prosječnoj krišci kruha. Jabuke su također dobar izvor vlakana i vitamina C, koji pomaže u održavanju stanica zdravima. Kako biste jabuku učinili još hranjivijom, kombinirajte je sa žličicom maslaca od oraha (ili kikirikija, meda). Iako je voće jedna od najprirodnijih namirnica koje možemo jesti, Rhiannon preporučuje da se držite oko dvije do četiri porcije voća dnevno.

Riža - koliko pojesti: dvije šake (sušene) - "Savjetuje se jesti smeđu rižu, ima orašast okus i odličan je izvor dijetalnih vlakana", kaže Rhiannon, koja ističe da se možemo dovesti do slabijeg raspoloženja ako ne jedemo dovoljno ugljikohidrata. A to pak može dovesti do prejedanja, posebno hranom bogatom šećerom.

Tjestenina - koliko pojesti: dvije šake (sušene) - "Raznolikost tjestenine od cjelovitog pšeničnog zrna jednostavan je način za povećanje sadržaja vlakana koji će pomoći da smo duže siti, da je probavni sustav zdrav te da smanjimo rizik od dijabetesa tipa 2", kaže Rhiannon. Ipak, postoji jedan trik - za održavanje zdrave težine trebalo bi jesti hladnu tjesteninu.