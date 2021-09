5 stvari koje rade emocionalno inteligentni ljudi

Emocionalno inteligentni ljudi drugačiji su od drugih - neki će reći da su cmizdravci, no zapravo jednostavno trebaju više vremena procesuirati raznorazne inpute koje dobijaju tijekom dana.

Ne samo tijekom dana, neke stvari im ostaju u umu još danima i mjesecima nakon što se dogode... pa onda kako žive?

Zapravo, jako jednostavno... pročitajte ;)

> Par navika emocionalno inteligentnih koje trebaju svima >>

Izbjegavaju mentalitet žrtve - s obzirom na to da su potpuno svjesni vlastitih osjećaja, shvaćaju da samo oni mogu kontrolirati to kako se osjećaju. Ne krive druge ako imaju loš dan te konstantno reguliraju svoje osjećaje kako bi se što bolje nosili sa svime što se događa oko njih. Emocionalno inteligentne ljude rijetko ćete čuti da se prijateljima žale na svoj život. Samosažaljenje nije njihov stil te same sebe motiviraju da se izvuku iz nezgodnih situacija.

Ne dopuštaju da njihovi osjećaju prođu nezapaženo - samosvijest je jedna od glavnih odlika ljudi s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije. To, između ostalog, znači da su potpuno svjesni vlastitih osjećaja te dobro razumiju kako ti osjećaji utječu na njih i na ljude koji ih okružuju.

>> Kako biti emocionalno inteligentan? >>

Ne dopuštaju drugima da kontroliraju njihove osjećaje - ljudi s visokom emocionalno inteligencijom jako su osjećajni, ali uvijek se trude kontrolirati vlastite osjećaje bez obzira na to što im drugi ljudi rekli. Drugim riječima, neće dopustiti da im drugi pokvare raspoloženje. Oni slave život i imaju pozitivan stav, čak i onda kada slave sami. Otporni su i brzo se oporave od bilo kakva oblika negativnosti, odbijanja, izdaje i sličnog.

Ne dopuštaju si da im osjećaju izmaknu kontroli - uz to, nikada ne ignoriraju svoje osjećaje. Možda više razmišljaju srcem nego glavom, ali to ih čini osjetljivijima na vlastite i na osjećaje drugih ljudi.

>> Što rade emocionalno inteligentni ljudi? >>

Ne ignoriraju osjećaje drugih ljudi - empatija je još jedna važna karakteristika ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom. Oni razumiju tuđe osjećaje te se mogu zamisliti na mjestu drugih ljudi. Nikada ne ignoriraju tuđe osjećaje, štoviše žele ih što bolje razumjeti jer su vrlo suosjećajni. Sposobni su čak i čitati osjećaje osobe po izrazu njezina lica i govoru tijela te mogu predvidjeti potrebe drugih jer su vrlo perceptivni.

I bolje im je ovako, vjerujte...