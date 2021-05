5 savjeta za smanjenje tlaka

Neke prehrambene navike igraju značajnu ulogu u razvoju visokog tlaka, a ponekad promjene nekih navika stanje se može poboljšati. Evo što trebate prestati raditi ako imate visok pritisak.

Izbjegavajte redovito ispijanje alkohola - alkohol ne utječe samo na vašu jetru nego i na krvni tlak. Studija koja je obuhvatilo 17 000 odraslih osoba u SAD-u istraživalo je kako je konzumacija alkohola utjecala na krvni tlak. Istraživači su otkrili da su osobe koje su tjedno pile između sedam i 13 alkoholnih pića imale znatno više stope visokog krvnog tlaka.

Konzumiranje hrane bogate šećerom - velik unos šećera može povisiti krvni tlak, a neinvazivna kardiologinja Alexandra Lajoie dodaje da šećer povećava i kardiovaskularni rizik. Prema pregledu istraživanja objavljenom 2014. godine u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition, konzumacija dodanih šećera bila je značajno povezana s povišenim krvnim tlakom u djece, prenosi Eat this.

Redovita konzumacija mesa - preskakanje hrane na bazi životinjskih proteina može biti ključ za snižavanje krvnog tlaka. Nutricionistica Alicia Galvin navodi da meso itekako može povećati krvni tlak, ponajviše zato što prerađeno meso sadrži velike količine natrija.

Trebate izbjegavati prženu hranu - ako želite znatno smanjiti rizik od visokog krvnog tlaka, trebate ograničiti konzumaciju pržene hrane. "Ako redovito jedete prženu hranu poput pomfrita, pržene piletine i slično, povećava se rizik od razvoja srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa", kazala je kardiologinja Nicole Weinberg.

Ograničiti unos natrija - natrij može utjecati na vaš krvni tlak, a brojni ljudi unose više natrija nego što bi trebalo. Podaci CDC-a pokazuju da oko 90% Amerikanaca konzumira prekomjernu količinu natrija. Liječnik obiteljske medicine David Cutler savjetuje da smanjite unos natrija ako želite smanjiti rizik od pojave visokog krvnog tlaka. Cutler savjetuje da dnevno ne bi trebalo unijeti više od 1500 miligrama natrija. Natrij se nalazi u soli, a sol se pak krije u mnogim naizgled bezazlenim namirnicama.