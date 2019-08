5 savjeta za dobar odmor

Često ste umorni i želite biti energičniji i bolje iskoristiti svoje vrijeme? Evo nekoliko savjeta.

Joga ili meditacija - mogu pomoći u povećanju razine energije. To je zato što se te prakse usredotočuju na tehnike - kao što je disanje - koje imaju za cilj promicanje stanja mira. Ako je vaš umor - barem djelomično - uzrokovan povećanoim stresom, joga ili meditacije kao pristupa "samoobrane" mogu vam pomoći da postanete otporniji na stresore.

Lagana tjelovježba - iako tjelovježba ne mora biti prva stvar koju ćete htjeti napraviti kada se osjećate iscrpljeni, ona stimulira vaše tijelo i um na neke vitalne načine. Kod bilo kojeg oblika tjelovježbe, na staničnoj razini, u vašim mišićima radi se više jedinica za proizvodnju energije, tako da vaše tijelo može održati aktivnost na razini.

Kako delegirati zadatke - čini se da to možda nije dostupna opcija za mnoge od nas koji su preuzeli previše oveza na sebe - možda kao partneri, roditelji ili profesionalni ljudi. Međutim, ako ne pronađete pristojnu strategiju za redistribuciju nekih od tih odgovornosti, barem s vremena na vrijeme, to može dovesti do izgaranja i stalnog osjećaja umora u svakodnevnom životu, a to ne pridonosi produktivnosti i sreći.

Nemojte podcjenjivati spavanje - od vitalne je važnosti osigurati da dobijete dovoljno kvalitetnog sna noću kako biste spriječili umor ili se oporavili od utjecaja napornih ili stresnih aktivnosti tijekom dana

Pazite na prehranu - edan od naših glavnih izvora energije je hrana koju jedemo. Dakle, ako želimo zadržati razinu energije, moramo jesti zdravo i pokušati integrirati najhranjiviju hranu u našu prehranu.