5 savjeta za oporavak kose nakon ljeta

Ljeti uživamo na suncu i opuštamo se u moru ili na bazenu, no naša kosa to itekako pamti. Većina ljudi nakon odmora primijeti izrazito suhe vrhove i lomljive vlasi, no nekoliko jednostavnih trikova može dubinski obnoviti vašu kosu.

Masirajte vlasište - masaža vlasišta potiče cirkulaciju te tako ubrzava rast kose. Zdravlje vlasišta ključno je za kvalitetu vlasi. Masiranjem uklanjamo mrtve stanice s tjemena koje mogu dodatno pogoršati gubljenje kose te jačamo kosu koja tek počinje rasti.

Odmorite kosu - baš svi znaju da toplina uzrokuje ubrzano propadanje kose, a posebno je osjetljiva suha i lomljiva kosa kakvu često imamo ljeti. Pokušajte potpuno eliminirati peglu ili figaro. Ako jednostavno ne možete bez ravnanja ili valova, koristite fen srednje topline te sprej sa zaštitom.

Prirodne maske - nakon sunca, klora i soli potrebno je dubinski obnoviti kosu, ali i vlasište. Iako danas postoji pregršt preparata, cilj nam je izbjeći agresivne kemikalije. Mnogi preparati jednostavno zaglađuju vrhove silikonima, a nakon nekog vremena nastaju nakupine koje opet štete kosu. Tako je potrebno zaviriti u kuhinju i za masku iskoristiti avokado. Ovo voće sadrži masti koje hrane kosu i pomažu joj zadržati vlagu, a u isto vrijeme sadrži vitamin E koji štiti kosu.

Šišanje - ulja i maske će učiniti svoje, ali jedino će šišanje suhih dijelova kose biti potpuno učinkovito. Nemojte čekati jer se šteta na vrhovima širi prema gore i tako kosa sve više puca. Oko tri centimetra je dovoljno da uklonite najoštećeniji dio kose.

Zamijenite jastučnicu - pamučne jastučnice imaju moć upijanja te tako mogu dodatno isušiti vašu kosu, ali i kožu. Svilene ili satenske jastučnice su nježnije prema kosi, ne upijaju vlagu iz nje i ne lome ju. Osim toga, imat ćete manje zapetljanih čvorova ujutro.