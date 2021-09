5 savjeta da izgledate mlađe

Vječna mladost je samo nedosanjani san koji nikada neće doći na javu, no mladolik izgled svejedno golica ljude, a neki od njih ga i imaju... naizgled sami od sebe.

Dobra je vijest da postoje strategije, i to one koje podupire znanost, uz pomoć kojih možete popraviti svoje zdravlje i izgledati i osjećati se mlado.

Ograničite izlaganje suncu - previše sunca može oštetiti vašu kožu i uzrokovati fotostarnje, preuranjeno starenje kože zbog pretjeranog izlaganja suncu. "Kod fotostarenja, pojavljuju se bore zbog promjena u dubljim slojevima kože", kažu iz Harvard Medical School. Da zadržite mladolik izgled, kožu štitite barem zaštitnim faktorom 30 i osigurajte joj dovoljno vlažnosti svaki dan.

>> Usporite starenje kože i ostanite mladoliki >>

Ograničite konzumaciju šećera - u fontani mladosti ne nalazi se mnogo šećera. Iz AAD-a poručuju kako prehrana bogata šećerom i prerađenim ugljikohidratima ubrzava starenje. Ako u organizam unosite mnogo šećera, on reagira s proteinima u tijelu i uz sebe veže kolagen i elastin, dva sastojka koji osiguravaju da koža izgleda zategnuto i mlado. Rezultat pretjeranog unosa šećera je opuštena i naborana koža.

Redovito vježbajte - da biste spriječili preuranjeno starenje kože, krećite se. "Umjerena vježba može poboljšati cirkulaciju i potaknuti imunosni sustav", poručuju iz American Academy of Dermatology. "Ovo bi moglo učiniti da koža izgleda mlađe", kažu. Stručnjaci preporučuju oko 150 minuta vježbanja tjedno kako bi se spriječile kronične bolesti. Ako možete vježbati više, tim bolje.

>> 4 stvari koje će vas postarati, a ne pomladiti >>

Smanjite stres - kronični stres mogao bi s vremenom izazvati starenje na staničnoj razini. Prema navodima Harvard Medical School, kronični stres može skratiti naše telomere, strukture u stanicama u kojima se nalaze genetske informacije. Kako telomeri postaju kraći, stanice stare i s vremenom umiru. Ne samo da je ovo doslovan proces starenja, nego su osobe s kraćim telomerima u većoj opasnosti od razvoja kroničnih bolesti, poput bolesti srca ili raka.

>> Pet namirnica za lice bez bora >>

Spavajte dovoljno - tijekom sna tijelo se obnavlja i popravlja sve, od vašeg mozga do kože. Ako ne spavate dovoljno, to se lako može pročitati na vašem licu. Prema rezultatima studije koja je objavljena u časopisu Clinical and Experimental Dermatology, ženama koje dovoljno spavaju koža se obnavlja i do 30 posto bolje nego onima koje loše spavaju. Istraživanja ukazuju na to da loša kvaliteta spavanja može dovesti do razvoja bolesti povezanih s dobi koje uključuju bolesti srca, rak, ali i demeciju.