5 razloga za svakodnevnu kavu

Kava je jedan od najpopularnijih napitaka, kavu se već dugo istražuje kako bi se upoznali njeni učinci na zdravlje.

Glavni sastojak kave je kofein koji i pomaže da se razbudimo, povećava razinu energije, poboljšava koncentraciju, a pomaže nam i u vježbanju.

Kava može djelovati pozitivno na naše zdravlje, a pet je glavnih razloga zašto biste trebali redovito piti kavu.

Može produljiti život - jedna od značajnih studija objavljena u časopisu Circulation pokazala je da su oni koji su pili 1 do 5 šalica kave dnevno imali duži životni vijek u odnosu na one koji su pili malo ili nimalo kave. Zapravo, istraživači su izvijestili da je ispijanje 1 do 3 šalice kave dnevno povezano sa 15% smanjenja rizika od smrti. Postoji mnogo razloga zašto kava može dodati godine vašem životu, ali istraživači vjeruju da antioksidansi, kofein i drugi bioaktivni spojevi u kavi pomažu u poboljšanju razine glukoze u krvi i kardiovaskularnog zdravlja. Dnevno preproučeni unos kave je četiri šalice, a treba imati na umu da prevelika konzumacija kave može biti povezana s povećanim rizikom od smrti pa stoga treba pripaziti na unos.

Može smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti - prema Parkinsonovoj zakladi, konzumacija kave ima zaštitnu ulogu u razvoju Parkinsonove bolesti. Značajan broj velikih studija izvijestio je o obrnutoj vezi koja ovisi o dozi između konzumacije kave i rizika od razvoja Parkinsonove bolesti. Znanstvenici su nedavno utvrdili i da kava pomaže u zaštiti mozga od scrpljujuće bolesti. Nedavne studije sugeriraju da kofein i masne kiseline u kavi mogu djelovati zajedno kako bi zaštitile neurone u mozgu od nekih karakterističnih pokazatelja Parkinsonove bolesti.

Može zaštititi od Alzheimerove bolesti - postoji nekoliko studija koje sugeriraju da je kod onih koji redovito piju kavu manji rizik od razvoja Alzheimerove bolesti. U studiji objavljenoj u časopisu Neurological Research, istraživači su izvijestili da je konzumacija kave obrnuto povezana s rizikom od Alzheimerove bolesti. Oni koji piju kavu imali su 30% manji rizik od razvoja ove bolesti nego oni koji nisu pili kavu, prenosi Eat this.

Poboljšava izvedbu - kofein pomaže povećati snagu, brzinu i točnost u sportovima koji traju od 60 sekundi do nekoliko sati. Kad se pije kava prije vježbanja, ona potiče središnji živčani sustav i adrenalin koji daju nalet energije, a pri tome smanjuje receptore za bol i pojačava sagorijevanje masti. U pregledu nekoliko studija o kofeinu i učinku, istraživači su zaključili da kofein poboljšava vježbanje u prosjeku za 11,2%.

Poboljšava raspoloženje - studije pokazuju da kofein koji pruža kava popravlja vaše raspoloženje. U studiji objavljenoj u Archives of Internal Medicine, istraživači s Harvarda proučavali su više od 50.000 žena srednjih godina i izvijestili su da one koje piju više kave rjeđe pate od kliničke depresije. U drugoj studiji, objavljenoj u časopisu Journal of Affective Disorders, znanstvenici su proučavali više od 80.000 ispitanika i zaključili da redovit i umjeren unos kofeina vjerojatno smanjuje depresiju među ženama. Ipak, druge studije povezuju prekomjerni unos kave (više od četiri šalice dnevno) s depresijom, no istraživači vjeruju da su s tim vjerojatno povezana i neka druga ponašanja.