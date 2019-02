5 razloga za loš san

Zdrav san jedan je od ključeva zdravog životta, jer ako se neprekidno budite tijekom noći, šanse da se odmorite nisu baš velike. Postoje brojne stvari koje vas mogu probuditi iz sna, uključujući stres, poziv prirode ili vam je previše toplo.

Dok se neke stvari mogu jednostavno eliminirati promjenama u načinu života, druge mogu ukazivati na zdravstvene probleme, piše Healthline.

Sedam sati sna svake večeri je važno za mentalno i fizičko zdravlje pa ako imate probleme obratite se liječniku.

Ako se redovito budite usred noći, evo što sve mogu biti razlozi:

Apneja - mnogi ljudi s apnejom u snu nisu ni svjesni da ih imaju taj problem. Apneja znači prekid disanja tijekom spavanja, a te vas pauze mogu probuditi. Može uzrokovati i pospasnost tijekom dana. Ako imate simptome kao šti su hrkanje, teško disanje kod buđenja ili se teško koncentritate po danu, posjetite liječnika kako biste provjerili imate li apneju.

Nesanica - mnogi misle da je nesanica nemogućnost spavanja, no to je samo jedan od oblika nesanice, možete imate poremećaj koji znači da ne možete ostati u stanju spavanja. Dr. Timothy Morgenthaler iz Klinike Mayo objašnjava da buđenje tijekom spavanja znači da ste u stanju stresa. Dobra vijest je da se to stanje može popraviti s promjenama u načinu života i rutini spavanja.

Noćni teror - da ne bi bilo zabune, noćni strahovi nisu isto što i noćni teror. Tijekom toga možete biti budni, ali niste svjesni što se događa. Također vrlo je vjerojatno da se nećete sjećati kad se probudite. Ako ste već imali sličnih problema javite se liječniku specijalistu kako biste popravili kvalitetu života.

Previše ekrana - već znate da previše vremena ispred ekrana i različitih uređaja može biti previše za vaš mozak, ali možda niste svjesni da plavo svjetlo emitirano s vaših telefona, kompjutera i tableta uništava vaš san. Kako biste bolje i kvalitetnije spavali, 30 minuta prije spavanja isključite sve uređaje.

Tjeskoba ili depresija - za neke ljude, anksioznost i depresija mogu uzrokovati ekstremnu iscrpljenost i nesanicu. "Anksioznost i depresija često idu ruku pod ruku s nesanicom. Zapravo vrlo je teško reći što ide prvo. One mogu uzrokovati ove probleme. Ali problemi sa spavanjem mogu voditi do anksioznosti i depresije"