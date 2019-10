5 namirnica za bolje pamćenje

Kada mozgu omogućimo pravilnu prehranu, on nam vraća boljim pamćenjem i većom koncetracijom. No, koje su to namirnice ključne za zdravlje mozga?

Avokado - avokado sadrži nezasićene masne kiseline koje održavaju moždane stanice fleksibilnima.

Brokula - bogata je vitaminom K (koji potiče kognitivne sposobnosti i odgađa staračku demenciju), kolinom (važan je za zdravlje neurotransmitora i poboljšava pamćenje) i folnom kiselinom (veliki saveznik u borbi protiv Alzheimerove bolesti).

Orasi - dokazano je kako šaka oraha na dan može poboljšati pamćenje. Bogati su antioksidansima te sadrže velike količine proteina, vitamina i vlakana.

Riba - plava riba, baš kao i tuna i losos nevjerojatno su dobar izvor omega-3 nezasićenih masnih kiselina.

Sjemenke bundeve - omiljene grickalice sadržavaju cink koji je značajan za zdravlje mozga te za poboljšavanje pamćenja.