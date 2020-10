5 najboljih voćki i povrća

Istraživači su otkrili da je povećavanje unosa određenih vrsta voća i povrća povezano s dugoročnim gubitkom kilograma tijekom četverogodišnjeg razdoblja.

Činjenica je da je ključ uspješnog gubitka kilograma zdrava prehrana. No, koje od otprilike 3097 poznatih voća i povrća na planeti su najučinkovitije u gubitku kilograma, posebno kod žena?

Prema metaanalizi studije mršavljenja koju je proveo časopis Nutrients, postoji odgovor na to pitanje - ovo je pet najčešćih i najboljih voćki i povrća koje trebate jesti:

Karfiol - za žene od 46 do 51 godine karfiol je povezan s trajnim gubitkom kilograma tijekom promatranog četverogodišnjeg razdoblja. Kada su u pitanju žene u dobi od 33 do 40 godina, ovo povrće je zauzelo treće mjesto. Karfiol ima razne zdravstvene beneficije, uključujući vitamine C, B i K.

Tikvice - drugoplasirane u kategoriji povrća među ženama obje dobne skupine bile su tikvice.

Mahune - mahune su bogate vitaminima (C, K i A), karotenoidima, antioksidansima i vlaknima te su zauzele treće mjesto za žene od 46 do 51 godine, iako su na posljednjem mjestu u prvih 10 vrsta povrća povezanih s gubitkom kilograma za žene od 33 do 40 godina.

Paprike - nije tajna da vam ljuta paprika može pomoći da spalite masnoće. Konzumacijom paprika možete unijeti do tri puta više od dnevne preporučene količine vitamina C, koji pomaže regulirati hormone stresa u vašem tijelu povezane sa skladištenjem masnoće na trbuhu.

Celer - puna šalica celera sadrži tek skromnih 14 kalorija, zato ne čudi što se našao na ovom popisu.