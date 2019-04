5 hipsterskih namirnica koje su - loše

Zdrave namirnice dobivaju takve epitete svako malo, pa onda skoči potražnja, pa netko otkrije da baš i nisu toliko zdrave i stavlja ih se na crnu listu... i tako unedogled, zapravo.

Trenutno su u trendu ove dolje navedene, a od njih i nema neke velike koristi... pa da znate procijeniti trebaju li vam uopće:

Agava - prirodno sladilo koje ima dosta fruktoze, pa nije pametno pretjerivati. U principu vam je svejedno koristite li agavu ili rafinirani šećer.

Kokosovo ulje - više je pitanje popularnog trenda nego stvarne koristi za zdravlje. Važno je jedino ne pretjerivati s korištenjem kokosovog ulja s obzirom da ima uglavnom zasićene masti. Ako vam je drag okus kokosovog ulja, slobodno ga koristite kao što biste koristili maslinovo, suncokretovo ili neko drugo ulje pri kuhanju.

Neprobojna kava - sumanuta kombinacija sastojaka trebala bi smanjiti glad i povećati bistrinu uma, no u stvarnosti nema nikakve potrebe stavljati putar i ulje u kavu, kao što je to slučaj s neprobojnom kavom. Tipični recept za neprobojnu kavu je dvije jušne žlice putra, jedna do dvije šalice kave i jedna jušna žlica jednog od ulja za kuhanje (suncokretovo, kokosovo, i tome slično). Prilično je jasno da je kalorijska vrijednost neprobojne kave ogromna.

Niskokalorični sladoled - ako vam se jede sladoled, kupite ono što volite i uživajte. Niskokalorične opcije uglavnom vode pretjerivanju.

Sokovi - zapravo, radi se o trendu tzv. detoksikacije: pročišćavanje organizma sokovima tijelu ne pruža dovoljno kalorija, pa je u pitanju zapravo izgladnjivanje. Osim što će vam kruliti u želucu, bit ćete loše volje i umorni. Ako želite očistiti svoje tijelo od otrova, brinite se da vam je jetra zdrava jer se ona savršeno dostatno brine za detoksikaciju.